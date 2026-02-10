Bioexistencia Consciente: no es terapia alternativa sino un camino para escuchar tu síntoma

Dentro de los enfoques que invitan a repensar la salud y el bienestar se encuentra la Bioexistencia Consciente. Es un camino práctico de autoconocimiento que une biología, emociones y existencia.

¿Es una terapia alternativa? No, y vale aclarar la diferencia. Se comparte el deseo de sanar, pero se trata de un camino de conciencia con base biológica: usa síntomas como mensajes para reconocer que cada uno es el creador de su realidad y transformar la vida completa (salud, relaciones, economía). No promete curas, sino transformaciones para que el síntoma no se quede en la vida de cada uno. Se trabaja el origen personal para alinear biología con existencia.

No es terapia mental, sino práctica lógica donde uno mismo se mueve. Se considera al síntoma como un socio.

Autoconocimiento

Este camino de autoconocimiento está desarrollado en Salta por Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi a través de Humano Puente (www.humanopuente.com). Propone que todo síntoma -dolor físico, conflicto emocional o bloqueo en la realidad- no es un castigo, sino un mensaje inteligente de tu biología y tu inconsciente. Surge de dolores pasados, personales o del clan familiar, para invitarte a repararlos y, de esta manera, evolucionar.

Sirve para transformar preocupaciones en acciones concretas, liberar emociones guardadas y alinear tu día a día con lo que te hace pleno. Es conciencia aplicada: recuperás salud, sanás relaciones, generás abundancia y vivís como creador consciente de tu realidad.

Los síntomas nunca mienten

El gran conflicto aparece cuando descubrimos que nos hemos desconectado totalmente de nuestra coherencia emocional, dejando a nuestros dolores enterrados en lo más profundo del inconsciente. En este punto, Lucrecia dice una verdad irrefutable: "Nosotros podemos mentirnos a nosotros mismos, pero el cuerpo nunca nos miente. Es crudamente sincero".

Entonces, el síntoma es "un intento de reparación" de los dolores acumulados a lo largo de nuestra vida y guardados en nuestra memoria ancestral. "No es magia, es el lenguaje de la evolución. Pero como la materia es la expresión de la consciencia, no termina todo en la biología: tenemos ese sentir interno que nos indica cuando algo anda mal, cuando algo no nos gusta, cuando estamos cansados de repetir situaciones de vida o relaciones que nos hacen mal. Todo responde a una lógica perfecta y muy simple, pero que está en el pasado", explica.

En síntesis, el síntoma para Lucrecia es entendido como "todo aquello que en tu vida sea vivido como algo no pleno". "Todo responde a una lógica perfecta y muy simple, pero que está en el pasado. No hay síntoma sin historia. Es por eso que cuando los sanamos, la realidad y el presente cambian".

Las bases y los alcances

Se puede decir que la Bioexistencia consciente nace influenciada por los descubrimientos del Dr. Ryke Geerd Hammer en el campo de la biología y que en el camino de su propia evolución fue enriqueciéndose con herramientas y técnicas de otras disciplinas.

La Bioexistencia consciente no es una terapia ni una medicina alternativa. Se parece más a "una acción o movimiento que nace de aquello que me está doliendo o molestando de cada realidad particular. Eso que duele es lo que llamamos síntoma y es el socio perfecto para hacer el camino hacia mí mismo y poder transformar desde allí mi realidad.

En Salta

