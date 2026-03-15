El cobre, en el centro de la agenda minera y Salta busca su lugar

La minería argentina atraviesa un momento de expectativas renovadas alrededor del cobre, un mineral que vuelve a ocupar un lugar central en la agenda global debido a su rol estratégico en la transición energética. Desde la electrificación del transporte hasta las redes de energías renovables, la demanda proyectada de cobre para las próximas décadas impulsa a las grandes compañías a buscar nuevos distritos productivos.

En ese escenario, Argentina aparece con un conjunto de proyectos de gran escala aún sin desarrollar, concentrados en la región cordillerana. Sin embargo, el gran interrogante sigue siendo cuándo esos emprendimientos pasarán de la etapa de estudios a la construcción efectiva de las minas.

En la reciente convención minera PDAC de Toronto (la mayor feria mundial de la actividad que se realiza en Canadá) y en la agenda de negocios de Argentina Week en Nueva York, ejecutivos y funcionarios coincidieron en que el país tiene condiciones geológicas y regulatorias para convertirse en un nuevo polo cuprífero. Pero también advirtieron que todavía faltan pasos críticos: permisos ambientales, definiciones de financiamiento, infraestructura logística y, sobre todo, la decisión final de inversión (FID) por parte de las compañías.

Mientras tanto, los proyectos continúan avanzando en su fase técnica. Uno de los que muestra mayores avances es Taca Taca, en la Puna salteña.

Expectativas

El proyecto cuprífero Taca Taca, propiedad de la canadiense First Quantum Minerals, actualizó el año pasado su informe técnico bajo la normativa internacional NI 43-101, confirmando el potencial económico del yacimiento a unos 35 kilómetros de Tolar Grande.

Según el estudio, el proyecto podría convertirse en una de las minas de cobre más importantes aún no desarrolladas a nivel mundial. El plan contempla una explotación a cielo abierto con una planta capaz de procesar inicialmente 40 millones de toneladas de mineral por año, con una expansión prevista a 60 millones de toneladas anuales a partir del quinto año de operación.

La inversión total estimada alcanza US$5.250 millones, lo que lo ubica entre los proyectos mineros más grandes en carpeta en el país.

Las proyecciones económicas del informe también reflejan la mejora en el escenario internacional del cobre. Con un precio de referencia de US$4,50 dólares por libra, el proyecto arroja un valor actual neto (VAN) de 5.917 millones de dólares y una tasa interna de retorno del 19,3%.

En términos productivos, el estudio prevé:

-291.000 toneladas anuales promedio de cobre durante los primeros diez años, con picos de hasta 323.000 toneladas.

-133.000 onzas de oro anuales en el mismo período.

Una vida útil inicial de 35 años.

Las reservas minerales probadas y probables alcanzan 1.990 millones de toneladas de mineral, con leyes promedio de 0,42% de cobre y 0,09 gramos por tonelada de oro.

Próximos pasos

La empresa se encuentra actualmente en una etapa clave del proyecto. El Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) se encuentra en proceso de evaluación por parte de la provincia de Salta, con expectativas de resolución durante este primer semestre.

Una vez completado ese paso, la compañía prevé avanzar con la presentación del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Desde la compañía también destacan que el proyecto prevé incorporar una alta proporción de energías renovables y tecnologías de eficiencia energética en la operación.

Empleo y expectativas de construcción

Durante la construcción de Taca Taca se estima la generación de hasta 4.000 puestos de trabajo, mientras que la operación demandaría unos 2.000 empleos directos. Más allá de la previsión, el paso de la planificación a la construcción es un gran desafío. Las mineras suelen demorar años en tomar la decisión final de inversión porque los proyectos implican desembolsos de miles de millones de dólares y requieren estabilidad económica, reglas claras y una infraestructura adecuada.