El repunte del precio del litio reordena el escenario minero

El inicio de 2026 trajo una señal alentadora para la minería del NOA: el precio internacional del carbonato de litio superó los 20.000 dólares por tonelada y duplicó los valores registrados en octubre pasado. El dato marca un punto de inflexión luego de un prolongado período de precios deprimidos, cuando la cotización había llegado a ubicarse por debajo de los US$10.000 dólares, muy lejos del récord cercano a los US$80.000 alcanzado a fines de 2022.

La suba tiene un impacto directo en Salta, Jujuy y Catamarca y reabre expectativas en un sector que viene de cerrar 2025 con un desempeño histórico. Según datos oficiales, las exportaciones mineras superaron los US$6.000 millones de dólares, con el litio como uno de los principales motores del crecimiento, que se explicó exclusivamente por el crecimiento de las cantidades exportadas, ya que el precio promedio por tonelada mostró una caída anual del 9,5%. .

De acuerdo con el INDEC, en 2025 las exportaciones de carbonato de litio alcanzaron los 842 millones de dólares, lo que representó un incremento interanual del 37,2%.

Demanda

El reciente repunte del precio internacional del litio está vinculado a cambios estructurales en la demanda global. Particularmente, en los últimos meses, el mercado del litio tuvo un fuerte impacto por la decisión de China de eliminar el IVA a las exportaciones de baterías y materiales vinculados al litio, una medida que incentivó una mayor salida de productos al exterior y generó una escasez temporal en la oferta.

Costos

La mejora en el precio internacional impacta de manera directa en la ecuación económica de los proyectos argentinos. Según un estudio de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, el costo de producción de carbonato de litio en el país se ubicaba en 2024 entre los 4.500 y 6.000 dólares por tonelada.

Durante el período en que el precio internacional rondó los 10.000 dólares por tonelada, los valores apenas alcanzaban para cubrir los costos marginales de producción en Argentina, dejando márgenes acotados. En ese escenario, los precios no resultaban suficientes para sostener inversiones de expansión ni para avanzar con nuevos proyectos, dado el elevado nivel de capex (costos) requerido. Por el contrario, distintos analistas del sector coinciden en que un rango de precios lógico para garantizar la sostenibilidad de la industria se ubica entre los 20.000 y 30.000 dólares por tonelada.

Impacto en Salta

En Salta, el repunte del litio adquiere una relevancia particular. Los tres proyectos que actualmente producen en la provincia aún no alcanzaron su capacidad operativa máxima, lo que eleva los costos unitarios de las plantas. En ese contexto, un precio internacional más alto mejora la rentabilidad en la etapa de ramp-up y puede contribuir a acelerar procesos de optimización y ampliación productiva.

Sin embargo, desde el sector empresario advierten que el escenario debe analizarse con prudencia. Ante el nuevo nivel de precios, la Cámara de la Minería de Salta sostiene una postura cautelosa, al considerar que el contexto internacional continúa siendo inestable y sujeto a fuertes cambios. La entidad remarca que la experiencia reciente, marcada por una elevada volatilidad y bruscas caídas en la cotización del litio, obliga a evaluar con cuidado las decisiones de inversión y expansión.

Si bien el repunte actual mejora las perspectivas de corto plazo y vuelve a posicionar al litio como un eje estratégico para el desarrollo minero del NOA, el sector sigue atento a la evolución del mercado global y a la sostenibilidad de los precios en los próximos meses, en un contexto donde la demanda crece, pero las condiciones internacionales siguen siendo dinámicas y cambiantes.