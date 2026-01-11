Los útiles escolares suben un 10% respecto de 2025

La buena noticia es que los útiles escolares vienen con poco aumento. Los grandes comerciantes calculan que la canasta escolar tiene sólo un 10% de incremento respecto de enero del año anterior.

A menos de 2 meses del comienzo de clases, las vidrieras de los comercios del centro de la ciudad comenzaron a mutar. De los juguetes de Reyes Magos a los cuadernos, cartucheras, cajas de lápices, mochilas y tantas otras cosas que necesitan los escolinos para el comienzo de clases

Pero no desespere. No salga corriendo como antes.

Precios y comparación

Lo bueno es que los precios no subieron astronómicamente como en otros años; y se pronostican que tampoco subirán en febrero. Damos a continuación una guía práctica, con recomendaciones y algunas cifras: un repuesto Laprida de 480 hojas cuesta 14.000 pesos; cuando en enero del año pasado costaba 13.800 pesos, según seguimiento propio. Casi no hubo aumento. Dos cajas de 12 lápices de colores, primera marca, cuesta menos de 4 mil pesos. La docena de lápices negros cuesta 2500 pesos y las 12 fibras, primera marca, sale menos de 6.000 pesos. Hay cuadernos de $2.000.

En algunos negocios están armando recién los anaqueles y las vidrieras para los escolares, allí se mantienen los precios del año pasado. Cualquiera que vaya a comprar hoy encontrará aún los valores de 2025. Ahora bien, los productos importados sí sufrieron un aumento del 15% respecto de 2025. Se trata de aquellas cartucheras, fibras o lápices que se compraron en el exterior y que cuestan un poco más.

Mochilas y cartucheras

El mayor impacto en el gasto escolar continúa estando en las mochilas y cartucheras. Estas últimas no son usadas en el Secundario, pero sí muy demandadas en Primaria, donde los precios van desde los $6.000 hasta más de $30.000, según tamaño y marca.

En ese promedio es que los grandes vendedores de útiles escolares hablan del 10 por ciento.

¿Cómo lo saben? y es porque ya pagaron ese aumento cuando compraron la mercadería entre agosto y octubre el año pasado. Es decir que quien suba por encima de ese porcentaje estará sacando ventaja, por lo que entonces recomiendan caminar y buscar precios. "Una mujer vino y se puso a llorar cuando vio el precio de nuestra mochilas. Nos dijo que compró la misma a 90 mil pesos cuando nosotros la tenemos a 64 mil pesos. Por eso le decimos a los papás que caminen y no se apuren a comprar. Los precios van a seguir estables porque los comerciantes no tenemos razones para subirlos", dijo un comerciante de Pellegrini, antes de llegar a San Martin. Ese negocio siempre fue referencia de precios.

Subas promedios del 10%

Si los comercios mayoristas, y algunos minoristas grandes, hablan de subas promedios del 10%, entonces habrá que estar atentos a no pagar precios usurarios.

Entonces para hacer las compras del ciclo escolar es prudente volver a tener en cuenta buenos hábitos de compra, entre los que se puede destacar el tomar un tiempo adecuado, para evitar hacer las adquisiciones a última hora y a la carrera.

Además, es prudente realizar cotizaciones previas en sitios de internet o visitando las tiendas físicamente para elegir los comercios que ofrecen mejores costos y beneficios.

Evitar bolsones armados

También recomiendan no comprar los bolsones armados de las listas de útiles. Esto porque se dice que las canastas se arman con productos de segunda marcas o con mercadería que quedó del año anterior.

Por último, aconsejan no comprar todo de una sola vez. Según el Ministerio de Educación y Cultura de la provincia, el ciclo lectivo 2026 comenzará el 2 de marzo para Inicial, Primaria y Secundaria, tanto de gestión pública como privada; es decir que hay tiempo. Siendo que estamos en enero y que no habrá subas sorpresivas de precios recomiendan ir comprando de a poco, mes a mes, mientras se van cotizando precios, y armando por cuenta propia la lista de elementos que los chicos van a llevar a clases.

"Lo barato sale caro"

El grave problema de Salta es la ilegalidad de Bolivia. "Lo barato sale caro", es el dicho. Una mochila legal en Salta cuesta entre $60.000 y los $120 mil. Las de Bolivia cuestan la mitad de las más baratas de Salta. Pero lo cierto también es que no son de buena calidad y se rompen rápido. Resultado: hay que comprar otra a mitad de año.

El otro condicionante son los altos costos de los impuestos y fletes. "Antes el flete significaba el 2% del costo; ahora representa el 6%. Más un 40% de impuestos, se llevan la casi mitad del precio", dijo otro comerciante.