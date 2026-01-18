Salta, Catamarca y Jujuy, juntas para el crecimiento de la minería regional

Los responsables de las carteras mineras de Salta, Catamarca y Jujuy mantuvieron un encuentro de trabajo con el objetivo de coordinar criterios y fortalecer una mirada regional sobre el desarrollo de la minería en el NOA. La reunión apuntó a ordenar la actividad en torno a ejes como sustentabilidad, previsibilidad normativa, empleo local y fortalecimiento de proveedores, en un contexto de proyectos que atraviesan límites provinciales y concentran inversiones estratégicas.

Del encuentro participaron el ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión; el ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa; y el recientemente asumido ministro de Minería de Jujuy, José Gómez, junto a equipos técnicos de las tres provincias.

Uno de los puntos centrales fue la experiencia compartida entre Salta y Catamarca en proyectos ubicados en zonas limítrofes, como Sal de Oro y Diablillos, así como la gestión de áreas de interés común con Jujuy, entre ellas Salinas Grandes. En ese marco, los funcionarios coincidieron en la necesidad de avanzar en reglas claras que permitan continuidad operativa y control ambiental, sin desatender los impactos sociales y territoriales.

La articulación política tiene un antecedente reciente en la promulgación de las leyes provinciales que establecen un régimen conjunto de control y reparto de tributos para Sal de Oro y Diablillos. Ese esquema, vigente mientras se resuelve un diferendo limítrofe de más de ocho décadas, fija la distribución en partes iguales de regalías e impuestos, entre otros puntos.

Dato:

62 por ciento representa la minería en las exportaciones totales de las tres provincias del NOA.