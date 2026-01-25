Sorpresa de oro y cobre en el proyecto salteño El Quevar

La empresa canadiense Argenta Silver anunció el descubrimiento de una nueva zona con mineralización de oro y cobre en el proyecto El Quevar, que tiene a su cargo en la Puna salteña. El hallazgo se produjo durante la actual campaña de perforación minera y representa una sorpresa para un emprendimiento históricamente vinculado a la plata.

El descubrimiento se concretó en un sector denominado Carmen, ubicado a unos 350 metros del depósito Yaxtché, donde se concentran los recursos de plata ya identificados. De acuerdo con la información difundida por la compañía, el primer pozo perforado en esa zona interceptó un tramo continuo de 44 metros con presencia de oro y cobre, incluyendo sectores de mayor concentración, lo que sugiere la existencia de un sistema mineral distinto al ya conocido en Yaxtché.

Qué encontraron

Desde el punto de vista geológico, desde la minera explicaron que la mineralización identificada en Carmen estaría asociada a estructuras volcánicas y domos dacíticos, un tipo de formación que suele actuar como canal para fluidos mineralizantes. En El Quevar, este tipo de estructuras ya había demostrado su potencial en la plata, pero el nuevo hallazgo amplía el perfil del proyecto hacia metales como el oro y el cobre.

En el depósito Yaxtché, en tanto, los trabajos recientes confirmaron la continuidad de la mineralización de plata, con intersecciones de alta ley en sectores donde no había perforaciones previas. Esto refuerza el modelo geológico del yacimiento y su potencial de crecimiento tanto en profundidad como lateralmente.

Reactivación

El proyecto El Quevar volvió a cobrar impulso en los últimos tiempos en un contexto de mejores precios internacionales de la plata, estratégica por su uso industrial y tecnológico.

En ese marco, Argenta Silver completó en 2024 la adquisición del proyecto y avanzó con una Evaluación Económica Preliminar (PEA), que sentó las bases técnicas para retomar la exploración.

El depósito Yaxtché posee recursos minerales indicados por 45,3 millones de onzas de plata, con una ley de 482 gramos por tonelada (g/t Ag) de material que se pueda extraer en la mina y un recurso inferido de 4,1 millones de onzas de plata con una ley de 417 g/t Ag, valores que lo ubican como uno de los depósitos más prometedores del país.

Fue explorado anteriormente entre 2008 y 2013 por su anterior propietaria, Golden Minerals (Silex Argentina).

Poco explorado

Según datos de la empresa, menos del 3% de la superficie del proyecto cuenta con exploración detallada, lo que deja un amplio margen para nuevos descubrimientos. Además, El Quevar dispone de infraestructura existente, como caminos internos, campamento y cercanía a servicios estratégicos, un factor clave para avanzar en una zona de difícil acceso.