Alarma por la suba de la mortalidad infantil e 2024

La mortalidad infantil en la Argentina volvió a aumentar en 2024 y encendió una señal de alerta en el sistema de salud. Según el informe de Estadísticas Vitales elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, la tasa pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, un incremento de 0,5 puntos. Se trata del mayor aumento registrado desde 2002 y del primer quiebre significativo de una tendencia descendente que se sostenía desde hace más de dos décadas.

Durante 2024, primer año completo de la gestión del presidente Javier Milei, se contabilizaron 3.513 muertes de niños menores de un año. Aunque el número absoluto es inferior al de 2023, cuando se habían registrado 3.689 fallecimientos, especialistas advierten que esta baja se explica principalmente por la fuerte caída de la natalidad en el país y no por una mejora en las condiciones sanitarias.

"La tasa de mortalidad infantil se calcula en función de los nacidos vivos. Por eso, aunque haya menos muertes en términos absolutos, el indicador puede subir si el descenso de nacimientos es más pronunciado", explicó Adolfo Rubinstein, exministro de Salud. "En la mayoría de los países, incluida Argentina, se observa una disminución de esta tasa en las últimas décadas. Por eso, el aumento, más allá de la magnitud, es muy preocupante ya que quiebra la tendencia", agregó. "Estas cifras de 2024 son atribuibles más al aumento de la pobreza y sus consecuencias sociosanitarias, que arrancaron en la pandemia y se agravaron con las gestiones de Alberto Fernández y Milei", advirtió.

La mortalidad infantil comprende las muertes ocurridas durante el primer año de vida y se divide en neonatal —los primeros 27 días— y posneonatal —hasta cumplir el año—. En la primera inciden principalmente las condiciones del embarazo, el parto y la atención médica inicial, mientras que en la segunda tienen mayor peso los factores ambientales y socioeconómicos.

Según datos oficiales, las principales causas del aumento en 2024 fueron las afecciones del período perinatal y las malformaciones congénitas. La Fundación Soberanía Sanitaria señaló que el incremento es el más alto en más de dos décadas. Las diferencias entre provincias son marcadas. En términos absolutos, la mayor cantidad de muertes se concentró en provincia de Buenos Aires, seguida por Santa Fe y Córdoba. Sin embargo, al analizar la tasa por cada 1.000 nacidos vivos, Corrientes registró el valor más alto, con 14, seguida por Chaco y La Rioja. En el otro extremo, CABA presentó la tasa más baja, con 4,9.