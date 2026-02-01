El Helicoide, la temida cárcel que proponen cerrar

El Helicoide -una estructura en Caracas de la década de 1950 utilizada hoy como lugar de detención de presos políticos- pasará a ser "un centro social, deportivo, cultural y comercial", dijo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que reveló la propuesta después de las excarcelaciones anunciadas hace un par de semanas.

Concebida originalmente como centro comercial, esta instalación volvió al foco de la atención luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara, hace un par de semanas, sobre el cierre de un sitio de "torturas".

En este inconcluso edificio -descrito como un "proyecto de vanguardia" por su diseño futurista en forma de hélice- funcionan las sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y otros, según la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.

El Helicoide es un lugar donde organismos de la ONU han denunciado la existencia de "salas de tortura" y donde han muerto varios detenidos bajo custodia, entre ellos el opositor Fernando Albán y el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez.

Derechos Humanos

La palabra "Helicoide" ha aumentado en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, que investiga presuntas violaciones de derechos humanos en el país desde 2014.

En el primer reporte de la misión, en 2020, esta palabra figura solo dos veces, frente a unas 60 en el de 2024, año en el que se desató una crisis -que incluyó protestas antigubernamentales y denuncias de "represión"- tras la acusación de fraude electoral en el resultado que dio la victoria a Nicolás Maduro en las presidenciales.

En 2023, la misión documentó que las autoridades del Estado venezolano han recurrido a "la tortura y malos tratos" como métodos para "generar y perpetuar" un "clima de temor" en la sociedad civil venezolana.

Según este informe, algunas personas entrevistadas subrayaron que el "impacto simbólico de los casos de tortura y malos tratos servía para aterrorizar a la sociedad civil e inhibir a la disidencia, en particular el mantenimiento de salas de tortura en El Helicoide".