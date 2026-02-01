Los argentinos compraron más de US$26 mil millones tras salir del cepo

Desde la salida parcial del cepo cambiario, los argentinos compraron dólares por más de US$26.392 millones en el mercado formal, en un proceso sostenido de dolarización de carteras que se intensificó en los meses previos a las elecciones legislativas, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En el mismo período, las ventas de divisas alcanzaron los US$3.678 millones, por lo que las compras netas totalizaron US$22.714 millones. Si se incorpora la categoría de "transferencias de divisas sin fines específicos" del sector privado no financiero, el monto asciende a US$32.870 millones desde la flexibilización de los controles cambiarios.

De acuerdo al informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, en abril —primer mes pleno tras el levantamiento del cepo— alrededor de un millón de personas humanas accedieron al mercado oficial y compraron US$2.077 millones. La demanda se sostuvo y creció en los meses siguientes: US$2.283 millones en mayo, US$2.468 millones en junio y US$3.473 millones en julio.

En agosto se observó una corrección a la baja, con compras por US$2.448 millones, aunque septiembre marcó el máximo del período, con US$5.130 millones, un salto que coincidió con el aumento de la incertidumbre previa a las elecciones, un fenómeno recurrente en la dinámica cambiaria argentina. En octubre, mes de los comicios, la demanda se mantuvo elevada con US$4.731 millones.

En noviembre fue el quiebre

El quiebre llegó en noviembre, cuando las compras brutas cayeron a US$1.597 millones, el nivel más bajo desde la salida del cepo, con la participación de unos 1,1 millones de personas. Sin embargo, en diciembre el interés por la moneda extranjera volvió a repuntar: cerca de 1,5 millones de argentinos adquirieron US$2.186 millones.

En términos agregados, el Sector Privado no Financiero registró en diciembre una compra neta de US$978 millones, explicada principalmente por la demanda de billetes de las personas humanas, parcialmente compensada por los ingresos del complejo oleaginoso-cerealero, que aportó US$1.139 millones netos.

El balance cambiario de diciembre cerró con un déficit de cuenta corriente de US$1.565 millones, producto de egresos netos en Ingreso Primario (US$1.243 millones) y Servicios (US$771 millones), compensados en parte por ingresos netos de bienes por US$426 millones.