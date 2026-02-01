Obras en Ciudad del Milagro

La renovación de cañerías en el barrio Ciudad del Milagro avanza de manera sostenida y ya registra un 30% de ejecución, en el marco del plan integral que lleva adelante Aguas del Norte para mejorar el sistema de agua potable en la zona norte de la ciudad.

La obra contempla el recambio total de 7.000 metros de cañerías, de los cuales ya se renovó aproximadamente un tercio. Una vez finalizada, la intervención beneficiará a más de 8.500 vecinos del sector, al permitir optimizar la presión del servicio, garantizar mayor continuidad en el suministro y reducir los inconvenientes operativos que se registraban de manera recurrente.

Deterioro

El estado general de las cañerías era uno de los principales problemas estructurales del barrio, ya que gran parte de la red presentaba un marcado deterioro por los años de uso. Esta situación generaba reclamos frecuentes por baja presión, cortes parciales o faltas de servicio, además de pérdidas visibles de agua en calzadas y veredas, con impacto negativo en el entorno urbano y en la calidad de vida de los vecinos.

Desde la empresa indicaron que, con la ejecución de esta obra, se busca disminuir y evitar pérdidas, reducir la cantidad de intervenciones de emergencia y brindar un servicio más eficiente y confiable.