Polémica en Roma por un ángel con el "rostro" de Meloni

Un ángel con un rostro sorprendentemente parecido al de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, apareció tras una reciente restauración en la basílica de San Lorenzo in Lucina, en pleno centro de Roma, y desató una polémica que ya escaló al plano político, con pedidos formales de explicaciones por parte de la oposición.

La escena se encuentra sobre el busto de mármol del rey Humberto II de Saboya, donde desde hace décadas se representan dos figuras aladas. Tras la intervención realizada en los últimos días, uno de los ángeles apareció con una nueva fisonomía facial que muchos identificaron con la de Meloni, muy distinta de la imagen anterior, que mostraba a la figura sosteniendo un pergamino —en el que se distingue lo que parece un mapa de Italia— frente a otro ángel que ofrece la corona al soberano.

El caso fue revelado por el diario La Repubblica, que detalló que la restauración estuvo a cargo de Bruno Valentinetti, quien se define como sacristán y decorador, y trabaja como voluntario en la basílica todas las mañanas, de 8 a 12. Su nombre quedó registrado en una inscripción en latín colocada junto a la obra: "Instauratum et exornatum, Bruno Valentinetti d. C. MMXXV".

Según el mismo medio, Valentinetti ya había intervenido esa capilla en 2002 y, de acuerdo con el testimonio de una restauradora que afirmó haber colaborado con él, también sería autor de algunas decoraciones realizadas para la residencia del fallecido ex primer ministro Silvio Berlusconi en la localidad de Macherio.

Ante la repercusión, el propio Valentinetti reaccionó con ironía y negó haber retratado deliberadamente a la jefa de Gobierno. "El parecido con Meloni lo veis vosotros, yo solo he recalcado la figura que había antes", afirmó entre risas, según recogieron varios medios italianos.

El párroco de la basílica también salió a dar explicaciones. Contó que se acercó personalmente a la iglesia para comprobar la restauración y reconoció que a él "también le parece Giorgia Meloni", aunque sostuvo que no ve "nada malo" en ello. "Quizás Bruno Valentinetti no sea precisamente un hombre de izquierdas. Pero no es pintor de casas y es muy bueno", señaló.

"Estas son las almas del purgatorio"

El sacerdote añadió una reflexión más amplia sobre el arte religioso: "Estas son las almas del purgatorio. En las iglesias hay los peores bustos y no todos son santos. Esto no significa que Meloni esté en el purgatorio ni que sea una santa. Cada uno se inspira en quien quiere", explicó, al tiempo que recordó que fue él quien encargó la obra.

La controversia, sin embargo, no quedó circunscripta al plano simbólico. El opositor Partido Demócrata calificó el hecho de "inaceptable". La diputada Irene Manz, portavoz del partido en la comisión de Cultura de la Cámara baja, reclamó la intervención inmediata del Ministerio de Cultura. "Pedimos que el ministro Alessandro Giuli active de inmediato la superintendencia de Roma", sostuvo.

Manz advirtió además que "la hipótesis de que una intervención de restauración en un bien protegido haya producido una imagen atribuible a un rostro contemporáneo representa una violación potencial y grave del Código de Bienes Culturales y Paisajísticos", al considerar que podría tratarse de una alteración arbitraria no basada en criterios científicos ni histórico-artísticos.

El contexto no es menor. San Lorenzo in Lucina es una plaza histórica y simbólica de Roma, situada a pocos metros de la Cámara de los Diputados. Allí funcionó durante años la oficina del influyente dirigente Giulio Andreotti y también tuvo su sede el partido Forza Italia. En la basílica, además, se encuentra el monumento funerario de Humberto II, acompañado por una inscripción que recuerda cómo el soberano, "cristianamente resignado a la voluntad divina", prefirió el exilio antes que una guerra civil.