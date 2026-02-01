Rosario de Lerma: suman un consultorio odontológico barrial

En el barrio San Jorge de Rosario de Lerma se inauguró un consultorio odontológico que funcionará en las instalaciones del Centro de Salud René Favaloro, dependiente del Hospital Joaquín Corbalán.

El nuevo espacio permitirá ampliar la atención en salud bucal para los vecinos de uno de los sectores más poblados de la ciudad.

La puesta en funcionamiento del consultorio se dio en el marco del 20° aniversario del Centro de Salud René Favaloro, que desde hace dos décadas brinda atención primaria en el barrio.

El centro fue inaugurado y gestionado en sus inicios durante la intendencia del Intendente Sergio Ramos, como parte de una planificación orientada a acercar los servicios esenciales a la comunidad.

En relación con el crecimiento del barrio, el intendente Sergio Ramos señaló que San Jorge se fue consolidando a partir de decisiones planificadas en el tiempo para garantizar servicios básicos cerca de la gente. "Hace años entendimos que un barrio no crece solo con viviendas, sino cuando llegan la salud, la educación, la seguridad y el deporte", expresó.

En ese marco, recordó que en la zona se concretaron la construcción del Centro de Salud, el Jardín de Infantes, el Complejo Deportivo, la Subcomisaría, una escuela, un edificio para el nivel inicial y el edificio para la Universidad Provincial, obras que permitieron integrar plenamente a San Jorge al ejido urbano de Rosario de Lerma y acompañar el desarrollo de cientos de familias.

Durante el acto también se realizó un reconocimiento al personal de salud que participó en los primeros años de funcionamiento del centro. Se destacó el trabajo de Carmen Helguero, Sergio Figueroa, Yolanda Chocobar y Norma Gómez, quienes formaron parte del equipo inicial y acompañaron el desarrollo del servicio en una etapa en la que la infraestructura del barrio aún estaba en construcción.

El nuevo consultorio odontológico permitirá brindar atención preventiva y tratamientos básicos, entendiendo —como remarcó el jefe comunal— que la salud bucal es parte esencial de la salud integral y una herramienta clave para prevenir otras enfermedades. Su puesta en funcionamiento responde a una demanda histórica de los vecinos y a una planificación conjunta entre el municipio y el hospital.

El gerente del Hospital Joaquín Corbalán, Facundo Romero Carrascosa, valoró el trabajo conjunto entre el hospital y el municipio, y destacó la labor diaria del personal médico, administrativo y de maestranza, que sostiene la atención en el centro de salud del barrio.

