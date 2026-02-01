Tres caídos en Malvinas tendrán un monolito

Durante más de cuatro décadas, los restos de tres soldados salteños caídos en la Guerra de Malvinas permanecieron en nichos comunes del Cementerio de San Antonio de Padua. Mario Rolando Alancay, Ramón Vicente Fabián y Bernardino Isidoro Campos murieron en combate en 1982 y, después de años de silencio y anonimato, serán homenajeados con un monolito que buscará devolverles visibilidad, memoria y reconocimiento.

La decisión de construir un memorial en el ingreso al cementerio surge a partir de una investigación periodística realizada por Eva Ávila y Gerardo Villarroel, integrantes de la Comisión de Comunicadores Salteños por Malvinas Argentinas y de APERA, quienes impulsaron el proyecto para rendir honor a los caídos. La iniciativa fue tomada por el Ejecutivo municipal, que prevé concretar la obra antes de que se cumplan 44 años de la gesta del Atlántico Sur.

El secretario de Gobierno, Nicolás Martorell, remarcó el valor simbólico del homenaje y recordó que se trata de jóvenes que tenían entre 18 y 25 años cuando dieron su vida por la Patria. "Es muy fuerte verlos en nichos comunes. Trasladarlos a un lugar especial del cementerio es una forma de rendirles honor a ellos y también a los 34 salteños caídos en Malvinas", expresó. En ese marco, señaló que la construcción del monolito fue una decisión del intendente Emiliano Durand.

La medida fue recibida con emoción por veteranos y familiares de los caídos. Juan Guanuco, presidente de la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos, definió la iniciativa como "una caricia al alma" y sostuvo que permitirá visibilizar a héroes que durante años permanecieron olvidados. "Este monolito va a ser uno de los actos más significativos de la provincia, porque se les dará el homenaje que merecen", afirmó.

Desde la Dirección General de Cementerios, su responsable Luis López explicó que el proceso incluirá la exhumación, reducción de restos y posterior traslado, con acompañamiento a las familias. Señaló que se trata de un acto de justicia, soberanía y memoria colectiva, que permitirá a la comunidad conocer la historia de los soldados salteños que murieron en Malvinas. "El monolito tendrá un valor histórico y profundamente patriótico, no solo para el Cementerio de San Antonio de Padua, sino para todo el país", expresó.

Ramón Vicente Fabián, soldado conscripto nacido en Salta el 17 de febrero de 1963, y Bernardino Isidoro Campos, cabo primero nacido el 14 de octubre de 1949, murieron el 2 de mayo de 1982 en el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, tras el ataque del submarino nuclear británico Conqueror. Mario Rolando Alancay, cabo principal, falleció el 3 de mayo de 1982 cuando el Aviso ARA Alférez Sobral fue alcanzado por fuego enemigo mientras acudía en auxilio de un piloto de la Fuerza Aérea eyectado el día anterior. Sus restos fueron trasladados desde la Base Naval de Puerto Belgrano a Salta.