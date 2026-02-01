Salta, entre las provincias con mayor tasa de presos por habitantes del país

Salta aparece entre las provincias con mayor cantidad de personas privadas de la libertad por habitante del país. Así lo revela el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, publicado en enero de 2026, que advierte sobre el crecimiento sostenido del encarcelamiento en Argentina y las profundas diferencias entre jurisdicciones.

Según el relevamiento oficial, Salta registra una tasa de 267 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes, un valor que supera la media nacional y coloca a la provincia dentro del grupo de distritos con mayor nivel de encierro. En ese segmento aparecen también Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe, todas con indicadores por encima del promedio del país.

El dato no es menor. En términos comparativos, la tasa nacional se ubica en 258 personas encarceladas cada 100.000 habitantes, lo que convierte a Salta en una de las jurisdicciones donde el uso de la prisión tiene mayor peso relativo. El informe no señala a la provincia como la más encarceladora, pero sí la integra al núcleo de territorios donde el crecimiento del sistema penitenciario resulta más marcado.

Este escenario local se inscribe en un contexto más amplio. Argentina cerró 2024 con la tasa de encarcelamiento más alta de su historia. Al 31 de diciembre de ese año, el sistema penitenciario contabilizaba 121.443 personas privadas de la libertad, una cifra récord que refleja una tendencia de largo plazo y no un fenómeno aislado.

El documento del CNPT detalla que en los últimos 25 años el encierro en prisiones creció a un promedio anual del 6%, con una única excepción en 2020, cuando la pandemia redujo transitoriamente la población carcelaria. Lejos de revertirse, el proceso volvió a acelerarse: en 2024 el aumento interanual fue del 7,1%, uno de los más altos registrados.

Radiografía del delito y la deuda procesal

El análisis sociodemográfico permite entender quiénes habitan hoy las cárceles argentinas:

Delitos contra la propiedad: Representan el 36,4% , siendo la principal causa de encierro.

Delitos contra las personas: Ocupan el segundo lugar con un 21,7% .

Integridad sexual: Representan el 20,5% de la población total.

Jurisdicción % de Condenados Situación Crítica Neuquén 99,6% Eficiencia procesal alta Chaco >90% Estabilidad judicial Formosa 49% 51% sin condena firme Salta Media Tasa de 267 PPL c/100k

El crecimiento del encarcelamiento no fue acompañado por una expansión equivalente de la infraestructura. A nivel nacional, los sistemas penitenciarios funcionan al 130,2% de su capacidad, lo que significa que hay 130 personas alojadas donde solo hay lugar para 100. La sobrepoblación se mantiene como un rasgo estructural, incluso en provincias donde se incorporaron nuevas plazas.

En la última década, el fenómeno se profundizó con fuerza desigual. Entre 2015 y 2024, la población carcelaria del país aumentó un 67,7%, aunque algunas jurisdicciones registraron saltos mucho más pronunciados. Santa Fe lideró el crecimiento con un 244,8%, seguida por Santiago del Estero (138,2%) y Córdoba (116,6%), donde la cantidad de personas privadas de la libertad más que se duplicó en menos de diez años.

Durante 2024, varios gobiernos provinciales ampliaron la capacidad de alojamiento penitenciario, entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Sin embargo, el informe advierte que una parte considerable de esos nuevos establecimientos se utilizó para trasladar personas que permanecían detenidas en comisarías, lo que generó un aumento del encarcelamiento total sin reducir de manera significativa la cantidad de detenidos en el ámbito policial.

El relevamiento también analiza la situación procesal de la población encarcelada. A nivel nacional, el 62% de las personas privadas de la libertad cuenta con condena, mientras que el 37,3% permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva. Las diferencias entre provincias son marcadas: Neuquén presenta un 99,6% de personas condenadas, seguida por Chaco, Chubut y San Juan, todas por encima del 90%. En contraste, Formosa (51%), Córdoba (49%), Buenos Aires (43%) y Misiones (39%) superan la media nacional de personas encarceladas sin condena.

En cuanto a los delitos, el informe señala que los delitos contra la propiedad concentran el 36,4% del total de la población carcelaria, lo que equivale a casi cuatro de cada diez personas privadas de la libertad. Les siguen los delitos contra las personas (21,7%) y los delitos contra la integridad sexual (20,5%).