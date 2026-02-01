Regresó a su hogar la joven que era intensamente buscada en la Capital

La incertidumbre que se había instalado en el entorno familiar de Candelaria Palacios, una joven de 25 años, comenzó a disiparse en las últimas horas, cuando se confirmó su regreso voluntario a la vivienda familiar, ubicada en un barrio de la ciudad de Salta. La situación permitió dar por finalizado el operativo que se había puesto en marcha tras una denuncia por paradero desconocido.

Según se informó oficialmente, fue la madre de la joven quien se comunicó con las autoridades para notificar que su hija había retornado por sus propios medios y que se encontraba en buen estado de salud. A partir de ese aviso, se activaron los pasos previstos para corroborar la información.

Efectivos de la Policía de Salta se dirigieron al domicilio señalado y constataron que Candelaria Palacios estaba en el lugar, acompañada por sus familiares. Tras la verificación presencial, se procedió a dar por concluido el protocolo de búsqueda, que había sido activado horas antes.

La intervención policial se había iniciado luego de que la madre radicara una denuncia formal, alertando sobre la ausencia de su hija y la imposibilidad de establecer contacto. En ese contexto, se desplegaron las medidas habituales previstas para este tipo de casos, con el objetivo de localizar a la persona y resguardar su integridad.

Una vez confirmado el regreso, la situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Penal correspondiente, conforme a los procedimientos vigentes. Desde ese ámbito se tomó nota de lo sucedido, sin que se dispusieran nuevas medidas, dado que no se detectaron riesgos ni irregularidades.