Desde hoy rigen los cambios en el DNI electrónico y el pasaporte en el país

Desde hoy, 1° de febrero de 2026, entraron en vigencia en todo el país los nuevos formatos del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y del pasaporte, conforme a las disposiciones de la Dirección Nacional del Registro de las Personas (RENAPER). En Salta, el Registro Civil informó los alcances de estas modificaciones y llevó tranquilidad a la ciudadanía al confirmar que los documentos emitidos con anterioridad mantienen plena validez hasta su fecha de vencimiento.

Adecuación a normas internacionales de seguridad

La titular del Registro Civil de Salta, Fernanda Ubiergo, explicó que las actualizaciones responden a la adecuación de la documentación argentina a las normas internacionales de seguridad establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con el objetivo de fortalecer los estándares de identificación y resguardo de datos personales.

Cómo es el nuevo DNI electrónico

En el caso del DNI electrónico, Ubiergo detalló que el nuevo documento incorpora una tarjeta de policarbonato multicapas, con grabado láser y un chip sin contacto. Estas características permiten reforzar la seguridad, evitar adulteraciones y mejorar la protección de la información personal.

El formato será similar tanto para ciudadanos argentinos como extranjeros, con diferenciaciones según la edad, y se mantendrá la leyenda identificatoria para los ex combatientes de la Guerra de Malvinas.

Cambios en el pasaporte argentino

Respecto del pasaporte, las nuevas versiones cuentan con una hoja de datos en policarbonato personalizada mediante grabado láser y disponen de 34 páginas. Estas mejoras incrementan la durabilidad del documento y elevan los niveles de seguridad y confiabilidad para los viajes internacionales.

Validez de los documentos actuales y etapa de transición

Ubiergo remarcó que los DNI y pasaportes emitidos antes de esta fecha continúan siendo plenamente válidos hasta su vencimiento. Además, durante el período de transición se utilizarán los insumos actuales hasta su agotamiento, lo que garantiza la continuidad del servicio sin inconvenientes para quienes deban realizar trámites.

Recomendaciones a la ciudadanía

Finalmente, la titular del Registro Civil destacó que estas medidas posicionan a la Argentina a la vanguardia internacional en materia de documentación segura y recomendó a la población informarse exclusivamente a través de los canales oficiales del Registro Civil para evitar confusiones o información errónea.