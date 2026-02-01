Caso Epstein: Roberto Giordano, entre los mencionados tras la desclasificación de nuevos documentos

El nombre de Jeffrey Epstein sigue generando impacto global aun después de su muerte. Acusado de liderar una red de explotación sexual de menores con conexiones en los niveles más altos del poder, el caso se mantiene abierto por nuevas revelaciones judiciales, demandas civiles y líneas de investigación aún activas en Estados Unidos. Tras la revelación de nuevos documentos, el argentino Roberto Giordano aparece mencionado por presuntas transferencias que habría recibido del pederasta. También Elon Musk, Bill Gates y el ex príncipe Andrés del Reino Unido vuelven a aparecer en los más de 3 millones de documentos desclasificados, de los cuales 180 mil son fotografías y 2 mil son videos.

Un caso que llamó poderosamente la atención de los argentinos fue la mención del “peluquero de las famosas” y organizador de grandes desfiles en Mar del Plata y Punta del Este, en los reportes y extractos bancarios que se dieron a conocer de manera oficial en las últimas horas.

El famoso peluquero tenía vínculos financieros con Epstein.

Los reportes indican que el estilista recibió múltiples giros de dinero por parte del pederasta, quien utilizaba sus estancias en el Cono Sur para expandir su red de contactos bajo la fachada de eventos de alta sociedad.

Epstein habría realizado depósitos a Giordano que datan incluso de diez años antes de su última visita conocida. El dinero se vincula a la logística de los megadesfiles de Giordano, donde desfilaban modelos como Nicole Neumann, Andrea Frigerio y Dolores Barreiro, y asistían divas de la talla de Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Para los investigadores, estos documentos abren una nueva línea sobre el alcance de la red de Epstein en Sudamérica y el rol que cumplieron los eventos de moda en su esquema de relaciones.

Elon Musk y su relación con Epstein

Elon Musk tuvo comunicaciones con Jeffrey Epstein.

El último gran lote de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos menciona a Musk varias veces, junto a otras figuras públicas, como parte de comunicaciones y correos electrónicos intercambiados con Jeffrey Epstein.

Los documentos incluyen correos electrónicos en los que Musk hablaba con Epstein sobre la posibilidad de visitar Little Saint James, la isla del Caribe frecuentemente relacionada con los crímenes de Epstein. En esos intercambios, Musk mostraba interés en fechas o en socializar allí, pero no hay pruebas de que la visita finalmente se haya concretado.

Sin embargo, Elon Musk declaró públicamente que rechazó en reiteradas ocasiones las invitaciones, incluidas las propuestas para ir a la isla o volar en sus aviones. Negó por completo su asistencia a fiestas y vínculos estrechos con el denunciado.

Bill Gates, su esposa y una enfermedad de transmisión sexual

Bill Gates: comprometidopor los archivos.

En cuanto a Bill Gates, se han encontrado borradores de correos electrónicos en la cuenta de Epstein. Los mismos hablan de que Gates “habría contraído una enfermedad de transmisión sexual tras relaciones con chicas rusas”. Además, se menciona que habría intentado esconder esa infección a su entonces esposa, Melinda French Gates, y la existencia de actividades personales de las que Epstein se queja en tono personal.

El ex príncipe británico y una invitación a Epstein al Palacio Buckingham

Andrés, que renunció a la realeza, sigue en el ojo de la tormenta.

En cuanto al ex príncipe Andrés, los archivos muestran que tenía comunicaciones frecuentes con Epstein, incluso luego de que este último fuese condenado a prisión domiciliaria por una causa anterior. En los correos analizados se observan invitaciones realizadas por el exmiembro de la realeza británica para organizar una reunión en Buckingham Palace. Por el lado de Epstein, hubo acercamientos de mujeres hacia el británico.

Trump frente a nuevos archivos

Donald Trump aparece en la lista de Epstein.

Además de estos personajes, se suma el caso del actual presidente de los Estados Unidos. Según la nueva liberación de archivos, habría viajado varias veces en el avión de Epstein. Esto vuelve a reavivar la polémica en torno a su figura, porque muchos se dieron con la sorpresa de que Trump frecuentaba a Epstein mucho más seguido de lo que admitió públicamente.

El caso de Epstein que reveló los abusos sexuales de menores por parte de millonarios y poderosos

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de trata sexual de menores. La acusación sostenía que, durante años, abusó de adolescentes reclutadas mediante promesas de dinero o favores, utilizando propiedades en Nueva York, Florida, Nuevo México y su isla privada en el Caribe, Little Saint James. Su fortuna, de origen poco claro, le permitió moverse con facilidad entre empresarios, políticos y figuras influyentes.

El caso no era nuevo. En 2008, Epstein había logrado un acuerdo judicial excepcional en Florida que le permitió evitar una condena federal y cumplir poco más de un año en prisión, con la posibilidad de realizar salidas laborales. Años más tarde, ese acuerdo fue declarado ilegal por haberse realizado sin notificar a las víctimas, un punto clave que reactivó la causa.

Trump reunido junto a Jeffrey Epstein.

El proceso judicial quedó abruptamente interrumpido el 10 de agosto de 2019, cuando Epstein fue hallado muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center de Nueva York. La autopsia determinó suicidio, pero las fallas en los controles penitenciarios y la ausencia de cámaras operativas, en lo que se conocía como un centro de alta seguridad para perfiles de alto calibre, alimentaron sospechas. El Departamento de Justicia reconoció negligencias, aunque sostuvo la conclusión oficial.

Avances en la investigación

La Justicia probó que Epstein no actuaba solo. Su colaboradora más cercana, Ghislaine Maxwell, fue condenada en 2021 por trata sexual de menores y sentenciada a 20 años de prisión en 2022. El fallo confirmó la existencia de una estructura organizada para reclutar y abusar de víctimas.

Registros de vuelos, agendas y documentos judiciales revelaron el vínculo de Epstein con figuras de alto perfil, entre ellas los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump, además del príncipe Andrés, quien llegó a un acuerdo civil con una denunciante sin admitir culpabilidad. Hasta ahora, ninguno de estos nombres fue condenado penalmente en relación con el caso.

Jeffrey Epstein junto a su cómplice Ghislaine Maxwell.

Entre 2023 y 2024, la desclasificación de documentos judiciales volvió a poner el expediente en el centro del debate público. Si bien los archivos no constituyen pruebas automáticas de delitos, confirmaron la amplitud de la red de contactos de Epstein y reavivaron los reclamos de las víctimas.

Hoy, el FBI y el Departamento de Justicia mantienen abiertas investigaciones para determinar si hubo cómplices no imputados y posibles encubrimientos. En paralelo, continúan acciones civiles contra herederos y estructuras financieras vinculadas al financista.

A más de cinco años de su muerte, el caso Epstein sigue siendo una muestra del abuso de poder, fallas institucionales y una causa que, lejos de cerrarse, continúa generando polémicas e interrogantes a nivel global.