1 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Central Norte vs. Juventud Antoniana por la Copa Revancha: escuchalo EN VIVO el clásico salteño, minuto a minuto desde el Martearena

El clásico salteño despierta gran expectativa entre los hinchas y sirve como una prueba clave para ambos equipos en plena preparación de cara a la Primera Nacional y el Federal A, en un partido que promete intensidad dentro y fuera de la cancha. 
Domingo, 01 de febrero de 2026 17:13
El clásico salteño vuelve a encender la tarde en el estadio Padre Ernesto Martearena, donde Central Norte y Juventud Antoniana se enfrentan desde las 17 por la Copa Revancha, con arbitraje de Federico Guaymás Tornero. El duelo genera gran expectativa entre los hinchas, que esperan un partido intenso luego del último empate sin goles que dejó cuentas pendientes entre cuervos y santos. El encuentro sirve además como preparación clave para ambos equipos de cara a los torneos oficiales que se avecinan.

El Martearena tendrá un fuerte operativo de seguridad, con entre 400 y 500 efectivos y controles estrictos mediante el sistema Tribuna Segura, lo que podría generar demoras en los accesos. Central Norte, bajo la conducción de Adrián Bastía, continúa ajustando su once pensando en la Primera Nacional, mientras que Juventud Antoniana, dirigido por Germán Noce, avanza en el armado de un plantel renovado para el Federal A. El clásico no solo pone en juego el orgullo, sino también señales futbolísticas de cara a una temporada exigente para ambos.

 

 

