Miami Beach registra frío histórico: termómetros marcan 7°C y la sensación térmica cae a 2°C

Miami Beach atraviesa una jornada climática excepcional este domingo 1 de febrero, con registros térmicos que se sitúan entre los más bajos de los últimos 15 años. Según los datos reportados por Google Weather, la temperatura actual en la ciudad es de 7°C, aunque la persistencia de vientos del noroeste a 19 mph (31 km/h) desplomó la sensación térmica hasta los 2°C.

"Las previsiones actuales para principios de febrero se acercan a niveles inusuales", indicaron fuentes meteorológicas locales, destacando que no se registraba un impacto de aire polar de esta magnitud desde diciembre de 2010.

El fenómeno, impulsado por un frente ártico que avanza sobre el sur de Florida, mantiene el cielo despejado y condiciones soleadas, pero con una humedad del 53% que acentúa la percepción del frío en las zonas cercanas a la costa. Para el resto de la jornada dominical, los organismos de emergencia locales prevén que la temperatura máxima apenas alcance los 10°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 4°C durante la noche.

Estas cifras se encuentran muy por debajo de los promedios tropicales habituales para la zona, lo que motivó la activación de protocolos de resguardo para poblaciones vulnerables y mascotas.

El impacto de la ola polar también se siente en la infraestructura y el ritmo cotidiano de la ciudad. Con ráfagas que podrían alcanzar las 22 mph (35 km/h) según el pronóstico diario, el índice UV se mantiene en 5, aunque la baja temperatura real ha disuadido la afluencia de público a las playas y centros comerciales a cielo abierto.

Las autoridades recalcaron la importancia de utilizar varias capas de ropa y limitar el tiempo de exposición al aire libre, ya que "la combinación de viento y frío hace que las sensaciones térmicas caigan a niveles peligrosos" para quienes no cuentan con abrigo adecuado.

Hacia el inicio de la semana, se espera que el aire glacial comience a retirarse lentamente, aunque el ambiente fresco persistirá. El registro actual de 7°C marca un hito en la historia climática reciente de Miami Beach, acercándose a los mínimos históricos de principios del siglo XX y superando la racha de frío de las últimas décadas.

La NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) continúan monitoreando el sistema, que ya ha generado alertas por heladas y advertencias de clima invernal severo en gran parte del territorio floridano.