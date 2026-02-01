Una historia que "pinta" a un hombre valiente

Esta historia se traslada al Valle de Lerma, más precisamente a la localidad de Cerrillos, donde hoy está radicado el gran artista plástico, que ya en un inicio aseveró que habita "en esta tierra de poetas, cantores y bohemios".

Juan José Hoyos, abrazado a su pincel y acuarela de sueños logró vencer el silencio que intentaba adueñarse de sus días.

"Juanjo" nació en la provincia de Buenos Aires, tuvo la suerte de contar con unos padres maravillosos, humildes trabajadores, que supieron acunarlo en la infancia con tanto amor tal vez como presagiando lo que sería el doloroso destino que lo esperaba agazapado, intentando truncarle el camino. Sucedió que un "Sufrí un terrible accidente, que me puso al borde de la muerte misma, fuí protagonista de una hazaña médica argentina: el primer injerto de mano y antebrazo realizado en el país, perdiendo movilidad y sensibilidad, desarrollando desde entonces mi tarea artística solamente con la mano derecha", señaló Hoyos.

"La rehabilitación física fue muy extensa, convirtiéndose el arte en mi motivo de vida, me encontré con los grafiteros y los muralistas urbanos, a partir de allí comencé a definir una estética creativa que define mi estilo, fue intenso mi contacto con espacios culturales populares abrevando de allí las cuestiones sociales", agregó el artista.

Se formó con el artista Alfredo Segatori

Juan José Hoyos se formó en pintura mural con el reconocido artista Alfredo Segatori, participó en importantes encuentros plásticos tales como: Pinto a la isla; Encuentro persianas, etc. En 2016 ingresó a la Facultad de Bellas Artes de la Provincia de Buenos Aires, cursando la Licenciatura en Artes Visuales con orientación en pintura.

Un día el creativo pintor, tomó su arte, su esencia y orientó el tren de sus sueños hacia el norte, radicándose en nuestra Salta "Aquí encontré la paz y la tranquilidad, puedo desplegar mejor mis deseos. Transita mis días soñando un mundo mejor y distinto, en el que la dimensión espiritual sea el faro que guíe la conducta humana y por ende al arte", enfatizó Hoyos.

"Hace un tiempo establecí contacto con Daniel Ceballos (músico cerrillano) y me sumó a un proyecto, consistente en la ilustración de parte de su discografía, de esa relación nació un nuevo proyecto a realizar en forma conjunta, como es ilustrar mientras el músico desarrolla su tarea en un escenario en vivo", comentó.

Busquen, encuentren a este creador tan original que seguramente maravillarán sus retinas al igual que quienes lo fuimos conociendo…bienvenido retratador de sueños, gladiador de la vida, que vuele alto tu imaginación para que tus sueños se hagan realidad.