Exitoso rescate de un hombre que había caído a un pozo de 15 metros de profundidad

Efectivos de Bomberos de la Policía realizaron este domingo un exitoso rescate de un hombre de 35 años que cayó a un pozo de aproximadamente 15 metros de profundidad mientras trabajaba junto a otras dos personas en la colocación de una bomba de agua, en un inmueble particular del barrio Mama Pacha, en Cerrillos.

La alerta fue recibida por el Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 19 horas, cuando familiares informaron que tres hombres habían caído al interior de un pozo de agua. Dos de ellos lograron salir por sus propios medios, mientras que el tercero permanecía lesionado en el interior, sin posibilidad de ascenso.

Ante la situación, se activó de inmediato el protocolo de emergencia y personal especializado de Bomberos de la Policía y del Grupo de Operaciones de Rescate en Altura (GORA) desplegó un trabajo técnico y coordinado. Para el procedimiento se utilizaron elementos específicos como trípode de rescate, arnés, cuerdas y sistema de poleas.

Un efectivo del GORA realizó el descenso y aseguró a la víctima, permitiendo su posterior extracción, tarea que fue coordinada por el equipo de bomberos encabezado por el director del área, Waldo Mercado.

Una vez rescatado, el hombre fue asistido por personal de SAMEC y trasladado al hospital San Bernardo para una evaluación médica más compleja. Del rescate participaron más de 10 efectivos de la Policía.