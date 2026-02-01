El peligroso camino de la cocaína en la frontera norte: la trama detrás del secuestro de 17 kilos

La frontera norte de Salta vuelve a quedar en el centro de una escena que se repite con distintas formas pero un mismo trasfondo: caminos informales, monte espeso y traslados a pie, lejos de rutas y controles visibles. En ese escenario, un operativo de Gendarmería Nacional permitió interceptar un cargamento de más de 17 kilos de cocaína, que era transportado de manera clandestina durante la noche.

El procedimiento se desarrolló el martes, alrededor de las 20.40, en un sector conocido como “El Gauchito”, dentro del área de responsabilidad del Escuadrón 20 Orán. Los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo en el marco del Plan Güemes, una estrategia destinada a reforzar la vigilancia en zonas consideradas sensibles por el tránsito ilegal de mercadería y estupefacientes.

Durante el recorrido, el personal advirtió un movimiento inusual entre la vegetación. Dos personas avanzaban a pie, cargando bultos sobre sus espaldas, en plena oscuridad y fuera de cualquier camino habilitado. Al percatarse de la presencia de los uniformados, ambos arrojaron la carga y emprendieron la huida, internándose en el monte.

Tras una persecución a pie, los gendarmes lograron interceptar a uno de los sospechosos, mientras que el segundo consiguió escapar aprovechando la densidad del terreno. A continuación, los efectivos regresaron hasta el bulto abandonado, donde detectaron paquetes rectangulares con características similares a los utilizados habitualmente para el transporte de droga.

Por tratarse de una zona considerada peligrosa, el procedimiento fue trasladado al asiento de la Unidad, donde se aseguró el área y se dio intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán. Informadas las autoridades judiciales, se autorizó la apertura del bulto en presencia de testigos.

En su interior se encontraron 16 paquetes, que contenían una sustancia blancuzca. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 17 kilos con 340 gramos, una cantidad significativa que refuerza la hipótesis de un traslado organizado, destinado a continuar su recorrido hacia otros puntos del país.

Además del estupefaciente, se procedió al secuestro de un teléfono celular y documentación, elementos que quedaron incorporados a la causa y que serán clave para reconstruir la ruta utilizada, los contactos previos y la posible estructura logística detrás del traslado.

El hombre detenido, de nacionalidad boliviana, quedó a disposición de la Justicia federal, imputado por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. En paralelo, se mantiene la búsqueda del segundo implicado, que logró huir y cuya identificación forma parte de la investigación en curso.