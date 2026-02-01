El norte no descansa: doble golpe al narcotráfico en las rutas de Tartagal

Las rutas del norte salteño no son solo líneas que conectan pueblos. También son territorios en disputa, corredores silenciosos donde el tránsito cotidiano convive con intentos permanentes de mover mercadería ilegal. En ese escenario, Tartagal volvió a ser el punto de convergencia de dos procedimientos relevantes que terminaron con tres personas detenidas y el secuestro de más de 33 kilos de droga, en operativos separados por pocas horas pero unidos por una misma lógica territorial.

Las actuaciones estuvieron a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes al Escuadrón 52 Tartagal, y se desplegaron tanto sobre la Ruta Nacional 34 como en caminos rurales de difícil acceso, una combinación habitual en las estrategias de traslado ilegal de estupefacientes en la región.

El primero de los operativos se desarrolló en el Paraje Cuña Muerta, sobre el kilómetro 1.437 de la Ruta Nacional N° 34, un tramo que funciona como eje de circulación entre el norte salteño y otras provincias. Allí, los gendarmes detuvieron la marcha de un Fiat Palio que operaba como remis, ocupado por tres pasajeros.

Durante el control, una inspección minuciosa permitió detectar 22 paquetes rectangulares ocultos en el vehículo. Las pruebas de campo realizadas confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 23 kilos 315 gramos. Junto a la droga, también se secuestraron seis kilos de hojas de coca, consideradas mercadería de contrabando.

Ante el hallazgo, intervino la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, que dispuso la detención de los tres ocupantes, el secuestro del estupefaciente, de la mercadería ilegal y del vehículo utilizado para el traslado. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Datos del Operativo Detalle Sustancia incautada Cocaína y Hojas de coca Peso Cocaína 23 kilos 315 gramos Peso Hojas de Coca 6 kilos Vehículo involucrado Fiat Palio (Remis) Detenidos Tres ciudadanos (pasajeros)

Persecución y descarte

Horas después, el segundo procedimiento mostró una postal muy distinta, lejos del asfalto y de los controles visibles. Personal de la Sección “Senda Hachada” realizaba un patrullaje preventivo por caminos secundarios en la zona conocida como La Invernada, cuando detectó a un motociclista circulando en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia de la patrulla, el conductor realizó una maniobra evasiva, giró bruscamente y, en plena fuga, arrojó una mochila antes de perderse a gran velocidad entre los senderos rurales. La escena duró segundos, pero dejó un rastro claro. Dentro de la mochila abandonada, los uniformados encontraron 10 paquetes rectangulares que, tras ser sometidos al Narcotest, dieron resultado positivo para marihuana, con un peso total de 10 kilos 190 gramos. En este caso, el magistrado interviniente ordenó el secuestro inmediato de la droga, mientras continúan las tareas para identificar al motociclista que logró escapar.

Datos del Operativo Detalle Sustancia incautada Marihuana Peso total 10 kilos 190 gramos Modalidad Motocicleta (fuga) Lugar Zona "La Invernada"

Los dos operativos volvieron a poner en evidencia una realidad persistente en el norte provincial: el uso combinado de rutas nacionales y caminos rurales como parte de circuitos de transporte ilegal que buscan eludir controles y fragmentar los riesgos. La investigación continúa abierta para determinar el origen y destino final de la droga incautada, así como posibles conexiones entre ambos hechos.