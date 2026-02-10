Cuba se quedó sin combustible para aviones por el asedio petrolero de EEUU

Cuba se quedó sin combustible para aviones, una evidencia más de los graves efectos que está teniendo el estrangulamiento petrolero de EEUU sobre una isla que se encontraba ya en una grave crisis económica y energética.

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas este domingo a través del servicio de comunicaciones Notam (Aviso a aviadores) y las compañías con vuelos diarios a la isla -principalmente estadounidenses, españolas, mexicanas y panameñas- empezaron a tomar medidas de emergencia.

Las aerolíneas españolas Air Europa e Iberia, con rutas diarias a La Habana (Cuba), informaron que a partir de ahora en sus vuelos desde la isla a Madrid incluirán una parada técnica de repostaje en República Dominicana.

Air Canada, la principal línea aérea de Canadá, anunció ayer que de forma inmediata suspenderá sus servicios a Cuba por la falta de combustible.

Otras compañías canadienses, primer mercado de origen del turismo a la isla, comenzaron a reajustar sus frecuencias y rutas, así como a ofrecer cancelación de reservas o cambios sin penalización a sus clientes.

El aviso de las autoridades cubanas en Notam afectaba a los nueve aeropuertos internacionales de Cuba y tenía, en principio, validez por un mes, del 10 de febrero al 11 de marzo.

El sector turístico completo, esencial para la economía cubana, está viéndose afectado por el asedio petrolero de EEUU, que primero acabó con los envíos de Venezuela (3 de enero) y luego amenazó con aranceles a los países suministrasen crudo a la isla (29 de enero).