El Salón de Artes Visuales Catamarca 2026 invita a artistas del NOA

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte anuncia la convocatotia para las inscripciones al 3° Salón de Artes Visuales de Catamarca, que en esta edición alcanza por primera vez carácter regional, convocando a artistas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.

La convocatoria, organizada por la Secretaría de Gestión Cultural mediante la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos y el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, estará abierta hasta el 6 de abril.

Esta tercera edición posiciona esa la provincia como epicentro de las artes visuales del Noroeste Argentino. El certamen busca promover el intercambio artístico regional, visibilizar la producción artística y fortalecer los vínculos entre los creadores de las seis provincias participantes.

El llamado a participar abarca seis disciplinas: Pintura, Fotografía, Grabado, Textil, Dibujo y Escultura. La temática es libre, ofreciendo un espacio amplio para la creatividad y diversidad en las propuestas artísticas.

Premios y menciones

El certamen otorgará premios adquisición por un monto total de $5 millones: 1° Premio: $1.700.000; 2° Premio: $1.200.000; 3° Premio: $1.000.000.

Y dos menciones adquisición de $500.000 cada una. Las obras premiadas pasarán a formar parte del Patrimonio Artístico Provincial.

Requisitos

Podrán participar artistas de la región NOA mayores de 18 años, nacidos o residentes que acrediten residencia legal comprobable por un tiempo continuo no inferior a dos años. Cada artista o colectivo podrá presentar una obra por disciplina, con medidas máximas de 150 centímetros en cualquiera de sus lados.

La inscripción se realiza completando el formulario online disponible en https://bit.ly/SalonCatamarca2026.

Es fundamental leer el reglamento completo (https://bit.ly/ReglamentoSalon2026) antes de postular. En el se detallan los requisitos técnicos, documentación necesaria y condiciones de participación.