Reforma electoral en Salta: hacia un debate abierto, plural y participativo

Eliminadas las Paso en la provincia (o interdicta esa necesaria y democrática forma de dirimir diferencias internas en los partidos políticos, con elecciones internas), aparece en escena otra vez, una reforma electoral en la Provincia bajo el argumento de "ordenar la competencia entre las distintas fuerzas políticas".

Se propone ahora la suma de los votos obtenidos por los partidos que integran un frente o alianza combinado con la definición del candidato o la lista mas votada en cada espacio.

Se ganaría, como corresponde, por simple mayoría de sufragios en las categorías ejecutivas, o por la mayor cantidad de sufragios válidos emitidos, pero ahora sumando o acumulando votos, en los que se ve una recidiva de una ley de lemas.

Para los cargos de Diputados provinciales, sigue el método de promedio mayor repartidor para un sistema de representación proporcional, con alguna innovación en el tema de igualdad de cocientes y adecuación del número repartidor ante "la nueva realidad poblacional" que surja "de censo nacional o provincial".

Frente a los cuestionamientos que tuvieron desde siempre sistemas como el señalado (una especie de lemas y sublemas, o de sumatoria interna con doble voto simultáneo) apareció de primer orden el argumento de la distorsión de la voluntad del elector y la igualdad del voto.

Para los detractores de este sistema se afirma que se acentúan las divisiones internas, beneficiando los oficialismos que intentan obtener ventajas electorales. Para quienes la propician, argumentan que es una buena idea definir al mismo tiempo una elección interna y una elección general, cuando ya no se prefieren varios turnos electorales por sobrecargos y demasías presupuestarias.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ocupó en su momento de señalar su constitucionalidad (la de los sistemas de lemas, Causas "Partido Demócrata Progresista" y "Santa Cruz"). Vio la Corte en sistemas de acumulación electoral una hipótesis legitima de cálculo escalonado, en el que, por ejemplo para las categorías ejecutivas, primero se identificaría el partido más votado y en segundo lugar se detectaría al candidato más votado dentro de ese partido o frente.

Siempre que se garantice un sistema en el que gane el candidato que obtenga la mayoría de votos, el sistema sería una opción posible - nunca neutro-, dentro de las reglas que la propia Constitución provee y que el margen de autonormatividad provincial permite.

Algunas provincias los permiten, otras los prohiben, muchas ven un retroceso volver a ellos (ley de lemas), otras que no queda opción alguna si no va a haber elecciones primarias abiertas y simultaneas en los partidos, para definir candidaturas. Como todo en Argentina, es un ir y venir de sistemas, mito del eterno retorno, un "corsi e ricorsi" enloquecedor.

Creo que si el problema es de reglas, que ordenen y transparenten la oferta electoral -ante la desaparición impuesta de una instancia valida como las Paso-, y democraticen la definición de candidaturas ampliando las posibilidades de representación en un sólo turno, modestamente opino que la herramienta sólo será adecuada pero esencialmente legítima (como reglas que todos acepten utilizar) si cuenta con un debate público abierto y participativo previo y se armoniza con otros problemas del régimen electoral provincial.

De antemano, y a priori la crítica política que uno podría hacer es que como siempre, pareciera ir en desmedro de partidos políticos chicos, beneficiando a los grandes y a los oficialismos de turno, generando, de mantenerse el sistema de boleta única electrónica, no poca sobrecarga en pantalla, en afectación a la libre e informada voluntad de elector. A ello se suma -opinan algunos- el recurrente dilema de la sobre representación política de departamentos chicos, cuestión constitucional, sobre el que alguna vez hemos escrito en este diario.

Si el requerimiento de los tiempos es simplificar la votación, evitar las recurrentes convocatorias a elecciones y la reducción de costos, yo le agregaría a la reforma, el cambio por el mecanismo de boleta única electrónica por boleta única de papel y el mejoramiento de reglas para la asignación de fondos de financiamiento electoral (aportes públicos de campaña como acción positiva), u alguna otras ideas en orden a la equidad en las condiciones de competencia.

La democracia será mas representativa, transparente y cercana a la voluntad popular, si la discusión se da en forma sincera, abierta y realmente participativa, analizando los pro y contras de los regímenes electorales, nunca neutros pero necesariamente acordes a las reglas constitucionales de base.