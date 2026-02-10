Reforma electoral en Salta: ¿modernización de la ley o ingeniería política para 2027?

El proyecto oficialista que ingresó a la Cámara de Diputados sobre cambios en las leyes electorales en la provincia que reflotan la conformación de alianzas o frentes dentro de los partidos para sumar votos a los candidatos con mayor caudal, ya abrió la polémica en los debates políticos.

Mientras el oficialismo defiende una actualización de las reglas electorales tras la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), desde la oposición advierten que el proyecto busca reordenar el tablero político para favorecer al poder de turno en las próximas elecciones.

La iniciativa, presentada el 4 de febrero y promovida por el bloque oficialista, propone cambiar el modo en que se computan los votos en elecciones provinciales y municipales. Sin alterar la forma de votar, el proyecto introduce una transformación de fondo: los sufragios dejarían de contarse por lista individual para acumularse por frentes o alianzas, proclamándose ganador el candidato más votado dentro del frente que obtenga mayor cantidad de votos. Una lógica que remite al esquema de la antigua ley de lemas, derogada en Salta hace décadas.

Por redes sociales

Desde la oposición, las primeras reacciones no tardaron en llegar. El diputado Luis Arce, de La Libertad Avanza y representante del departamento San Martín, cuestionó tanto el contenido del proyecto como la forma en que comenzó a circular. "Nosotros no tuvimos ninguna comunicación formal. En el grupo de diputados no se subió nada, me enteré por redes sociales y por los medios", afirmó. Según relató, incluso las comisiones legislativas permanecen inactivas: "La única que se activó fue Obras Públicas", dijo.

Arce sostuvo que el proyecto refuerza la sensación de exclusión de los bloques opositores del debate parlamentario. "Cuando hay reuniones con organismos como Aguas del Norte, no nos invitan. Todo lo que sabemos es por fuera del circuito legislativo", señaló.

En cuanto al trasfondo político, el diputado fue categórico. "Esto tiene un objetivo electoral. Es acomodar el sistema para que un candidato oficialista pueda sumar adhesiones de otros sectores y así asegurarse ventaja", dijo, al vincular la iniciativa con las elecciones de 2027. "Son manotazos de ahogado. El gobernador sabe que su espacio no llega bien parado y busca cualquier artilugio para raspar la olla de acá al año que viene" afirmó.

Voluntad popular

Desde el oficialismo, la diputada Frida Fonseca Lardies ofreció una lectura diametralmente opuesta.

Aseguró que el proyecto tendrá una instancia de discusión tanto legislativa como social. "Es una propuesta que busca la modernización del sistema electoral provincial", explicó. En ese sentido, recordó que la eliminación de las Paso —dispuesta por la Ley 8463— dejó un vacío institucional que ahora se intenta cubrir "con mecanismos más directos, transparentes y ajustados a la realidad política actual".

Subrayó que la reforma "no busca alterar la voluntad popular", sino ampliar la participación ciudadana y fortalecer los frentes electorales. "El objetivo es volver a discutir ideas programáticas. El elector no solo va a elegir candidatos, sino proyectos de gobierno", sostuvo.

Sobre el mecanismo de acumulación de votos, remarcó que "no reemplaza a los partidos políticos ni crea estructuras artificiales", sino que establece reglas claras para la adhesión de listas, simplificando la elección. "El ciudadano podrá elegir un proyecto general y una opción interna al mismo tiempo, priorizando además la economía electoral al evitar la dispersión que generaban las Paso", agregó.