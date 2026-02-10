Muerte de una mujer en el macrocentro: su pareja sigue demorada y avanza la investigación

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet, continúa con la investigación por la muerte de una mujer de 44 años, tras un hecho ocurrido en el interior de su vivienda familiar, ubicada en calle Buenos Aires al 1.100.

De acuerdo con el informe preliminar de autopsia realizado por el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el deceso se produjo como consecuencia de herida de arma blanca.

En el marco de los protocolos vigentes de la Procuración General de la Provincia, que establecen que toda muerte violenta debe ser investigada bajo la presunción inicial de un delito doloso hasta su esclarecimiento científico, la fiscal Sodero Calvet dispuso la demora de la pareja de la mujer, con quien convivía junto a una hija menor de edad. En ese contexto, el hombre permanece detenido y durante la jornada se realizará la audiencia de imputación, quedando su situación sujeta a la evolución del cuadro probatorio.

La menor en tanto, es asistida por el Gabinete Psicosocial del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

La investigación, llevada adelante por la Unidad de Investigación UGAP dependiente del D.I.C., continúa con un amplio y sostenido despliegue de medidas, que incluye el relevamiento de cámaras de seguridad, la recepción de testimonios, el análisis de la historia clínica de la víctima y todas aquellas diligencias conducentes al esclarecimiento del hecho, sin descartarse ninguna hipótesis.