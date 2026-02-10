La mesa política se reúne en la previa a la sesión por reforma laboral

La mesa política se da cita desde las 10 en las oficinas del Ministerio del Interior de Casa Rosada, en un nueva encuentro que tiene lugar en las vísperas de la sesión por reforma laboral que tendrá lugar mañana en la Cámara de Senadores.

El intercambio busca ultimar los detalles del proyecto sometido a revisión, que es debatido internamente y conversado con los aliados por su particular reticencia al capítulo tributario, con especial foco en la reducción a implementar en el Impuesto a las Ganancias.

De esta forma, desde las 10, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de los primeros en llegar a Casa Rosada, recibe en su despacho a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que asiste escoltado por el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem; a los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); al asesor presidencial, Santiago Caputo, y al secretario de asuntos estratégicos, Ignacio Devitt.

También se encuentra presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la encargada de visar cada una de las determinaciones que se debaten en las instancia reducida. __IP__

Lo cierto es que en Balcarce 50 buscan anotarse un nuevo triunfo legislativo, pero para eso deben atender los reclamos de los gobernadores y legisladores aliados que cuestionan algunos puntos del articulado en cuestión.

A las 14, Bullrich protagonizará a las 14 una reunión de Labor Parlamentaria para definir los aspectos de la sesión del miércoles.