Confirman seis casos de Chikungunya en Salta: Salud pide reforzar las medidas de prevención

Desde el inicio del período de vigilancia epidemiológica 2025/2026, la provincia de Salta confirmó seis casos de chikungunya, lo que encendió el alerta sanitario y llevó a las autoridades a reforzar el pedido de prevención en toda la comunidad.

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Epidemiología, informó que los diagnósticos positivos acumulados hasta la semana epidemiológica 5 se distribuyen en distintos puntos del territorio provincial, con mayor concentración en el norte.

Distribución por región

Departamento General San Martín: 4 casos (Salvador Mazza y Tartagal)

Departamento Anta: 1 caso (J. V. González)

Departamento Rosario de la Frontera: 1 caso

En cuanto al origen de los contagios, se determinó que los casos más recientes registrados en la zona norte corresponden a dos hombres de 28 y 25 años de Salvador Mazza con antecedentes de viaje a Bolivia, lo que establece un nexo importado. En tanto, el caso detectado en J. V. González, una mujer de 24 años, permanece bajo investigación para determinar cómo se produjo el contagio.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, destacó la importancia del monitoreo constante. “Es fundamental que la comunidad comprenda que la vigilancia activa nos permite detectar estos casos de manera temprana. Si bien la mayoría presenta antecedentes de viaje, la investigación en curso en J. V. González nos obliga a no bajar la guardia. Necesitamos que cada vecino se convierta en un actor clave de prevención, eliminando cualquier reservorio que permita la reproducción del mosquito en sus hogares”, explicó.

Hasta el momento, los pacientes confirmados cursaron la enfermedad de manera ambulatoria, con seguimiento en sus hospitales de origen y sin necesidad de internación.

Cuáles son los síntomas del chikungunya

Desde el sistema sanitario recordaron que los principales síntomas del chikungunya incluyen fiebre repentina, dolor de cabeza, dolores musculares y un dolor intenso en las articulaciones, uno de los signos más característicos. Ante la aparición de estos síntomas, recomiendan acudir de inmediato al centro de salud más cercano y evitar la automedicación, ya que ciertos medicamentos pueden agravar el cuadro clínico.

Cómo prevenir la propagación de la enfermedad

La principal estrategia para frenar la propagación sigue siendo la prevención, centrada en eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Las autoridades instan a profundizar el descacharrado en los hogares, vaciar o dar vuelta recipientes que acumulen agua, mantener limpios los patios y jardines y utilizar repelente y mosquiteros.

A nivel país, durante la temporada actual se notificaron 1.481 casos sospechosos de chikungunya, sin registrarse hasta el momento casos autóctonos confirmados. Los contagios detectados corresponden principalmente a casos importados vinculados a viajes a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

Situación del dengue en la región

En el contexto regional, el dengue sigue teniendo circulación en países vecinos.