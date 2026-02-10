“Para cuidar, primero hay que ser cuidado”: el rol del médico hoy y el compromiso del Círculo Médico de Salta

En tiempos complejos para el sistema sanitario, el ejercicio de la medicina continúa siendo una de las profesiones más elegidas por los jóvenes salteños. Así lo destacó la doctora Alejandra Falú, miembro de la comisión directiva del Círculo Médico de Salta y vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta, quien brindó una profunda reflexión sobre los valores, desafíos y responsabilidades que implica ser médico hoy.

“El médico es, en primer lugar, una persona con vocación de servicio. Alguien que pone su mirada en cuidar, ayudar, colaborar y sostener a otra persona”, afirmó Falú. Desde su doble rol académico e institucional, remarcó que las carreras vinculadas a la salud como Medicina, Enfermería y Nutrición encabezan las preferencias de los jóvenes, lo que refleja una fuerte sensibilidad social en las nuevas generaciones.

Vocación, formación y condiciones de trabajo

La doctora Falú subrayó que ser médico no es solo una elección profesional, sino una trayectoria que atraviesa toda la vida. “Para cuidar, primero hay que ser cuidado”, sostuvo, al tiempo que puso el foco en la importancia de las condiciones laborales dignas para el ejercicio profesional.

En ese sentido, advirtió sobre una realidad preocupante en distintos puntos de la provincia. “Hoy tenemos puestos de salud sin cubrir, especialmente en el interior, y residencias que no son las más elegidas, como pediatría, neonatología, psiquiatría, terapia intensiva o clínica médica. Esto no tiene que ver con la vocación, sino con las condiciones laborales posteriores”, explicó.

Estos desafíos, señaló, interpelan tanto a las entidades médicas como a las facultades formadoras y al Ministerio de Salud, en la necesidad de trabajar de manera conjunta para garantizar un sistema sostenible que cuide a quienes cuidan.

El rol del Círculo Médico de Salta

Con casi un siglo de historia, el Círculo Médico de Salta se consolida como una institución clave en la defensa y acompañamiento del profesional médico. El próximo 19 de febrero cumplirá 92 años de trayectoria ininterrumpida, con más de 2.000 socios activos.

“El Círculo acompaña al médico desde sus inicios, durante su formación y luego en su inserción laboral, velando por condiciones dignas de trabajo, una remuneración adecuada y la defensa de sus derechos”, destacó Falú. Entre los beneficios que ofrece la institución se encuentran el seguro de mala praxis, el acompañamiento legal, espacios de recreación para el socio y su familia, y múltiples herramientas para el ejercicio profesional.

Además, resaltó un aspecto distintivo de los últimos años: la conducción institucional. “Hemos tenido la primera presidenta mujer y hoy tenemos la segunda. Eso habla de un cambio y de una evolución dentro del Círculo”, señaló.

Una mirada social y de extensión a la comunidad

Más allá de su rol gremial e institucional, el Círculo Médico de Salta mantiene una fuerte impronta social. En ese marco, Falú destacó los programas de extensión comunitaria que se vienen desarrollando, con actividades abiertas y gratuitas para la población.

“El año pasado trabajamos en capacitaciones sobre parto en la calle para fuerzas de seguridad y este año, a partir de abril, vamos a impulsar nuevas actividades vinculadas a lo que hoy se considera una nueva pandemia: la obesidad, las cardiopatías, la hipertensión, la salud mental, el abuso del uso de pantallas y la ludopatía”, detalló.

Las actividades serán presenciales y gratuitas, y la información estará disponible en la página oficial de la institución, cirmedsa.com.ar, así como en su sede de calle Urquiza 154.

Defender al médico para cuidar a la comunidad

Consultada sobre los principales desafíos actuales, Falú fue contundente: “La remuneración adecuada sigue siendo uno de los ejes centrales. Estamos en negociaciones permanentes con las obras sociales, especialmente con el Instituto Provincial de Salud, que concentra la mayor parte de la población salteña”.

Finalmente, dejó un mensaje para los jóvenes que sueñan con dedicarse a la salud: “Es un orgullo saber que hay jóvenes con sensibilidad social. El rol del médico es maravilloso, porque uno se brinda a otro ser humano, y no hay nada más gratificante. Pero también es fundamental la capacitación permanente y el acompañamiento de las entidades médicas. No hay que bajar los brazos, porque nuestra gente nos necesita”.

Con casi 92 años de historia, el Círculo Médico de Salta reafirma así su compromiso con los profesionales de la salud y con la comunidad, sosteniendo que cuidar al médico es una condición indispensable para garantizar una atención de calidad para todos.