Nacionales

VIDEO. Bullrich anunció el “acuerdo” con bloques aliados para tratar la reforma laboral

Destacó que se “termina la industria del juicio”.
Martes, 10 de febrero de 2026 16:18
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció un “acuerdo” para tratar este miércoles la “primera ley laboral de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.

“Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, dijo sobre el entendimiento con distintos partidos como “la UCR, el PRO y partidos provinciales”.

 

 

Y agregó que “desde el principio de la democracia que la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral”.

Noticia en desarrollo…

