PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
10 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
Obispos del NOA
Inflación
Reforma laboral
Metán
Inflación
UTA Salta
Gimnasia y Tiro
Circunvalación Noroeste
Copa Argentina
Salta
Obispos del NOA
Inflación
Reforma laboral
Metán
Inflación
UTA Salta
Gimnasia y Tiro
Circunvalación Noroeste
Copa Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Gimnasia y Tiro: a días del debut en la Primera Nacional, el plantel no entrenó por falta de pago

Los jugadores del albo decidieron hacer paro a modo de protesta por el retraso de sus haberes.
Martes, 10 de febrero de 2026 17:35
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En Gimnasia y Tiro, a días de su debut frente a Colegiales en la Primera Nacional, el plantel se plantó y decidió no entrenar por falta de pago.

Notas Relacionadas

Los jugadores, pese a que había un previo acuerdo con los dirigentes del club de calle Vicente López, aunque que falló la comunicación, optaron llevar adelante una fuerte medida de fuerza: se negaron a entrenar.

El paro de actividades impuesto por el plantel sorprendió a gran parte de la dirigencia albiceleste, ya que reunieron los fondos necesarios para cumplir con lo prometido y en las próximas horas harán efectivo el pago.

No es la primera vez que el plantel toma una decisión de esta magnitud: en el regreso a las actividades para encarar esta temporada también se negó a entrenar por los mismos motivos. En esa oportunidad todavía no se había llegado a un convenio entre ambas partes.

Con este percance, el cual se resolverá entre hoy y mañana, Fernando "Tete" Quiroz, técnico millonario, no pudo poner en cancha y comenzar a definir el once titular que enfrentará a Colegiales, el viernes, en el estadio Gigante del Norte (David Michel Torino), a partir de las 22.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD