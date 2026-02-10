VIDEO. Accidente en Circunvalación Noroeste: chocaron una camioneta y una moto, habría un herido

Un siniestro vial se registró durante la tarde de este martes en la Circunvalación Noroeste de la ciudad de Salta, donde una camioneta Renault y una motocicleta protagonizaron un choque que habría dejado al menos una persona lesionada.

Según informaron fuentes policiales, el alerta ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 17.12, cuando se reportó la colisión en la zona ubicada pasando el segundo puente.

Tras el aviso, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de efectivos de la Comisaría Sexta, quienes acudieron para asistir a los involucrados y resguardar el área mientras se realizaban las primeras actuaciones.