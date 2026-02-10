PUBLICIDAD

Salta
Obispos del NOA
Inflación
Reforma laboral
Metán
Inflación
UTA Salta
Gimnasia y Tiro
Circunvalación Noroeste
Copa Argentina
Deportes

Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba juegan en Salta por la Copa Argentina: mirá los precios y dónde comprar las entradas

Será el primero de los partidos que se disputen en la provincia por Copa Argentina.
Martes, 10 de febrero de 2026 19:50
El lobo quiere copar el Martearena.
El encuentro se disputará el miércoles 11 de febrero, desde las 21.15 hs, en el estadio Padre Martearena y corresponde a los 32avos de Final. Así será el expendio para ambas parcialidades.

Los hinchas de Central Córdoba, listos para viajar a Salta. Gentileza: El Liberal

Venta de entradas para la parcialidad de Central Córdoba (SdE): 

- Martes 10 de febrero, de 10 a 14 hs y de 17 a 20 hs, en las boleterías del Estadio del Club Central Córdoba (Granadero Saavedra 260, Santiago del Estero).

- Miércoles 11 de febrero, de 14 a 18 hs, en las boleterías sur del Estadio Padre Martearena (Av. Tavella, Salta).

Venta de entradas para la parcialidad de Gimnasia de Jujuy:

- Martes 10 de febrero, de 11 a 18 hs, y miércoles 11 de febrero, de 10 a 17 hs, en las boleterías del Estadio de Gimnasia de Jujuy (Santa Bárbara esq. Av. del Éxodo, San Salvador de Jujuy).

- Miércoles 11 de febrero, de 14 a 17 hs, en las boleterías de plateas del Estadio Padre Martearena.

Precios:

Menores Popular (hasta 11 años): $40000.

Popular: $50000.

Platea Preferencial: $70000.

Platea Techada: $90000.

Las entradas que se venden en boleterías se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

Entradas para personas con discapacidad:

Central Córdoba (SdE): ingresarán con DNI y certificado correspondiente en las boleterías de plateas del Estadio Padre Martearena.

Gimnasia de Jujuy: ingresarán con DNI y certificado correspondiente en las boleterías de plateas del Estadio Padre Martearena.

Temas de la nota

Temas de la nota

