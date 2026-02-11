Economía y una reunión llamativa

El Ministerio de Economía convocó ayer a una reunión con referentes del mercado, a los que se les explicaron anuncios inminentes. Las autoridades invitaron a algunas sociedades de bolsa, donde circula el rumor de una posible flexibilización del cepo, entre otras medidas, indicó Clarín.

Entre los invitados, figura Puente, Cocos y Allaria, tres de los principales agentes de liquidación y compensación (Alyc) y de buen diálogo con el equipo económico.

El ministro almorzó al mediodía con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Luego anunció en sus redes: "habrá novedades" en las próximas horas.

Una de las hipótesis es que se levantará la restricción cruzada que impide a las empresas que compraron dólares oficiales comprar bonos en dólares durante 90 días.

La otra hipótesis es que "las acciones argentinas se incluirían en los índices MSCI", un indicador de referencia para los fondos globales del que la Argentina está excluida.