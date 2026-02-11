EEUU relaja restricciones para favorecer a petroleras en Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos relajó ayer restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Por medio de dos licencias publicadas (una para comerciar hidrocarburos y otra para el uso de aeropuertos y puertos) en su sitio web, el Tesoro ha relajado -sin eliminar las sanciones, endurecidas en 2019, que aún pesan sobre el país caribeño- la restricciones sobre los bienes naturales de Venezuela, incluidos el petróleo y el gas, para que empresas estadounidenses puedan comerciar con ellos.

Las licencias incluyen condiciones estrictas para evitar beneficios directos al Gobierno venezolano, como que cualquier contrato con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o el Estado esté regido por leyes estadounidenses y que cualquier disputa se resuelva en tribunales en los Estados Unidos.

Además, los pagos a personas bajo sanciones estadounidenses deben hacerse a cuentas designadas por el Tesoro para mantener un "control financiero centralizado".

EEUU mantiene congelados los fondos del régimen venezolano y excluye de las licencias operaciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.

Las empresas que usen la licencia para exportar o suministrar petróleo venezolano a países que no sean Estados Unidos tendrán que presentar informes detallados a la Administración del presidente Donald Trump.

En esos reportes habrá que detallar las partes involucradas, cantidades, valores, destinos y cualquier pago al Gobierno venezolano, con informes iniciales a los diez días de la primera transacción y luego cada 90 días.

Transporte

A su vez, el Tesoro norteamericano aprobó también ayer una licencia que autoriza operaciones relacionadas con puertos y aeropuertos en Venezuela.

El documento permite transacciones "ordinarias y necesarias" para el uso de infraestructura logística, desde el pago de tasas de aterrizaje y servicios aeroportuarios hasta operaciones portuarias, como atracar, siempre que dichas actividades sean indispensables para el transporte y la logística, y no incluyan a personas o entidades sancionadas y eximidas de las excepciones establecidas.

La autorización del Tesoro ha sido emitida cinco semanas después de la operación militar con la que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro en Caracas para trasladarlo a Nueva York y acusarlo por cargos relacionados a narcotráfico.

Tras el derrocamiento de Maduro, Trump ha asegurado que empresas petroleras estadounidenses volverán a operar en el mercado petrolero venezolano y que invertirán unos 10.000 millones de dólares para modernizar infraestructura.

Hasta ahora la compañía Chevron era la única petrolera estadounidense con licencia especial para operar en Venezuela.