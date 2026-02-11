La Ley Penal Juvenil, en la recta final para la media sanción

El Régimen Penal Juvenil entrará hoy en la recta final del debate cuando el oficialismo busque firmar desde las 10.30 el dictamen de mayoría en un plenario de comisiones que será la antesala de la sesión de mañana en la Cámara de Diputados.

El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, y Presupuesto y Hacienda, se desarrollará hoy desde las 10.30 con la conducción de la diputada Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), en tanto que la sesión fue convocada para las 11 de mañana con un temario que también contempla la votación del proyecto de ratificación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El oficialismo no tendrá mayores inconvenientes en firmar junto a sectores aliados el despacho de mayoría y hasta se daría el lujo de atraer algunas firmas del peronismo, en particular del Frente Renovador.

Pese a que ya había un acuerdo consolidado con sectores aliados para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, el Poder Ejecutivo sorprendió el lunes por la mañana cuando ingresó un proyecto de ley Penal Juvenil que esquivaba los consensos y, una vez más, forzaba el umbral mínimo de responsabilidad penal en los 13 años.

El disgusto que generó en los aliados este capricho del Gobierno obligó a la Casa Rosada a recoger el barrilete y retirar por la noche el proyecto.

15 proyectos

Al margen de la impericia fluctuante con la que se manejó el oficialismo en este asunto, la anécdota no cambia un ápice la hoja de ruta ni entorpece el desenlace.

El oficialismo, en realidad, no necesitaba enviar un nuevo proyecto para poder dictaminar hoy, ya que el plenario de comisiones está habilitado para usar cualquiera de los expedientes presentados sobre la materia e introducirle los cambios que considere necesario en la redacción para el nuevo despacho.

No por casualidad en la convocatoria a la sesión de mañana, la presidencia de la Cámara baja incluyó en el temario 15 proyectos de ley vinculados al régimen de minoridad.

Si el oficialismo presentó el lunes un nuevo proyecto fue para marcar autoridad y derechos de autor, más como una herramienta de negociación preventiva por si en el transcurso del debate a algún sector se le ocurría pedir más modificaciones.

Detalles de la reforma del régimen

Además de la edad de imputabilidad, en el régimen especial para menores se entrecruzan aspectos como los tipos de delitos punibles, las sanciones alternativas a la prisión, los lugares donde cumplir la pena, y las medidas de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo.