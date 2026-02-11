Condenados a 5 años por transportar 63 kilos de droga

El juez federal de Revisión Guillermo Elías condenó este lunes a dos hombres a cinco años y ocho meses de prisión por haber transportado 63 kilos de cocaína que estaba rebajada con un antiparasitario de animales y cafeína, tras una investigación llevada adelante por el Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal general Carlos Martín Amad.

En la sentencia, que resultó de un acuerdo pleno, se consideró a Rubén Lupa Mamani y a Eric González Delgado como autores del delito de transporte de estupefacientes. El fallo incluyó el decomiso de un automóvil Peugeot 408 y la destrucción de la droga incautada, que tenía una capacidad de producción de 310.142 dosis.

La auxiliar fiscal señaló que las detenciones de los dos imputados se concretaron el 27 de septiembre del año pasado, cuando Lupa Mamani conducía el auto por una ruta a la altura del paraje Cabeza de Buey, a pocos kilómetros de la ciudad de General Güemes, en Salta. Como acompañante iba González Delgado y ambos se dirigían hacia la provincia de Buenos Aires.

En el marco de un control llevado adelante por personal de Gendarmería Nacional, se pudo descubrir el transporte de la droga, a partir del olor a pegamento que emanaba del vehículo. Al profundizar la requisa, ya bajo la dirección de la fiscalía, se pudo descubrir 45 paquetes de cocaína ocultos en el sector donde va el aire acondicionado, en el torpedo del rodado.

Además, se hallaron otros 18 paquetes más de droga ocultos en un zócalo, debajo del asiento del conductor y el acompañante. Entre los bultos que contenían la cocaína, los gendarmes detectaron la foto de un hombre junto a estiércol de caballo, la pata de una cabra, pulseras y otros elementos, que describieron como propios de un ritual esotérico.

La droga rebajada

La auxiliar fiscal Josefina Vargas resaltó el alto riesgo de la sustancia que transportaban los acusados. Explicó que, conforme al peritaje químico, se determinó que la droga tenía una pureza del 46 al 56 % y estaba reducida con una alta concentración de Levamisol, un antiparasitario de uso veterinario, que es altamente tóxico y prohibido para el consumo de humanos.