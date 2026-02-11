PUBLICIDAD

11 de Febrero, Salta
Espectáculos

VIDEOS. Emanero anuncia su show en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia y lanza su nuevo álbum "Todo por un beso"

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum Todo por un beso, el artista inicia una gira internacional que recorrerá Latinoamérica y Europa, que tendrá su punto de partida con una presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires.
Miércoles, 11 de febrero de 2026 13:32
Emanero presenta su nuevo álbum “Todo por un beso”, un proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas y marca una nueva etapa en su carrera. En este marco, el artista se presentará el 9 de agosto en Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, en la Provincia de  Salta, como parte de una gira que acompañará el lanzamiento del disco y lo llevará a recorrer distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.

 

 

Las entradas estarán disponibles a la venta a partir del 12 de febrero a las 10.00 hs a través de Vamos, https://www.vamos.gob.ar/ .

El disco reúne una colección de canciones que reflejan la madurez artística de Emanero. “Todo por un beso” recorre distintos climas y ritmos —desde baladas hasta merengues—, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos.

En “Todo por un beso”, Emanero comparte nuevas colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados. Entre ellos se destaca “La Peligrosa”, junto a Bisbal y Pereyra, una canción que simboliza el encuentro y refuerza su capacidad de conectar generaciones a través de la música.

“TODO POR UN BESO” - TOUR | FECHAS: 

  • 9 de abril — Argentina | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Movistar Arena
  • 17 de abril — Argentina | Junín, Provincia de Buenos Aires | Teatro San Carlos
  • 7 de mayo — Argentina | Rafaela, Provincia de Santa Fe | Sala 9
  • 9 de mayo — Argentina |  Paraná, Provincia de Entre Ríos | Hierlam XL
  • 22 de mayo — Argentina | Córdoba, Provincia de Córdoba | Quality Arena
  • 23 de mayo — Argentina | Río Cuarto, Provincia de Córdoba | Opus Costanera
  • 5 de junio — Argentina | San Juan, Provincia de San Juan | Teatro Sarmiento
  • 6 de junio — Argentina | Mendoza, Provincia de Mendoza | Arena Maipú
  • 1 de agosto — Argentina | Neuquén, Provincia de Neuquén | Mood Live
  • 2 de agosto — Argentina | Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires | Dow Center
  • 7 de agosto — Argentina | San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán | Teatro Mercedes Sosa
  • 8 de agosto — Argentina | San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy | C. C. Martín Fierro
  • 9 de agosto — Argentina | Salta, Provincia de Salta | Teatro Provincial
  • 15 de agosto — Uruguay | Montevideo | Antel Arena
  • 17 de agosto — Argentina | Santa Fe, Provincia de Santa Fe | Estadio Cubierto Club A. Unión
  • 21 de agosto — Chile | Santiago de Chile | Teatro Caupolicán
  • 4 de septiembre — España | Barcelona | Sala Razzmatazz
  • 5 de septiembre — España | Madrid | Sala La Riviera
  • 6 de septiembre — España | Valencia | Sala Madison
  • 9 de septiembre — España | Mallorca (Palma de Mallorca) | Es Gremi Centre Musical
  • 11 de septiembre — España | Alicante | Sala The One
  • 12 de septiembre — España | Málaga | Sala París 15
  • 2 de octubre — Argentina | La Plata, Provincia de Buenos Aires | Teatro Argentino de La Plata

PUBLICIDAD

