Grave choque cerca de Torzalito: cinco heridos

Un violento siniestro vial se registró este miércoles a minutos del mediodía en inmediaciones de la rotonda de Torzalito, en dirección a General Güemes, y dejó como saldo al menos cinco personas heridas, una de ellas en estado grave.

De acuerdo con los primeros datos aportados por fuentes policiales, el accidente habría involucrado a dos vehículos que colisionaron de frente en una zona cercana a la salida de la rotonda. El llamado de alerta ingresó al sistema de emergencias 911 a las 11.48, lo que activó el despliegue de personal de seguridad y asistencia médica.

Foto: Redes sociales

Según la información preliminar, uno de los rodados habría perdido el control por causas que aún se intentan establecer y se habría cruzado hacia el carril contrario, impactando con violencia contra el otro vehículo, identificado como un automóvil de color azul.

Foto: Redes sociales

Como consecuencia del choque, cinco personas resultaron lesionadas, dos de elas son menores de edad. Por lesiones leves, fueron todos trasladados al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes.