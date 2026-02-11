Grave choque cerca de Torzalito: cinco heridos

inicia sesión o regístrate.
Un violento siniestro vial se registró este miércoles a minutos del mediodía en inmediaciones de la rotonda de Torzalito, en dirección a General Güemes, y dejó como saldo al menos cinco personas heridas, una de ellas en estado grave.
De acuerdo con los primeros datos aportados por fuentes policiales, el accidente habría involucrado a dos vehículos que colisionaron de frente en una zona cercana a la salida de la rotonda. El llamado de alerta ingresó al sistema de emergencias 911 a las 11.48, lo que activó el despliegue de personal de seguridad y asistencia médica.
Según la información preliminar, uno de los rodados habría perdido el control por causas que aún se intentan establecer y se habría cruzado hacia el carril contrario, impactando con violencia contra el otro vehículo, identificado como un automóvil de color azul.
Como consecuencia del choque, cinco personas resultaron lesionadas, dos de elas son menores de edad. Por lesiones leves, fueron todos trasladados al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes.