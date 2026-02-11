Inauguración y homenaje en un nuevo centro obstétrico en el hospital del Carmen de Metán

El hospital del Carmen, base del Área Operativa XIX de San José de Metán, habilitó un nuevo centro obstétrico destinado a fortalecer la atención materno-infantil en la Zona Sanitaria Sur. El espacio incorpora infraestructura moderna y equipamiento específico para garantizar partos seguros, respetados y con mayor comodidad para las pacientes.

El acto de inauguración estuvo encabezado por el secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris; la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato; el intendente José María Issa; la directora de Materno e Infancia, Patricia Leal; y el gerente general del hospital, Pedro Samson, junto a autoridades provinciales y municipales.

El nuevo centro está constituido por una Unidad de Trabajo de Parto, Parto y Recuperación (UTPR), equipada con dos camas ortopédicas, baño con ducha, fotósforo, esfera de trabajo de parto, monitor fetal y provisión de gases medicinales. Además, dispone de una sala de recuperación para la puérpera y una sala de maternidad con ocho camas.

30 partos mensuales

En este hospital se asisten alrededor de 30 partos mensuales, tanto de pacientes del área operativa local como de partos complejos derivados desde los departamentos Anta, Rosario de la Frontera y La Candelaria.

Durante la inauguración, el secretario Monerris destacó que “este centro obstétrico permitirá brindar calidad de atención e infraestructura adecuada a las parturientas que serán asistidas en este hospital”. En ese sentido, remarcó que “lo que adquiere un valor superlativo es el recurso humano, presente las 24 horas acompañando a las gestantes que necesitan un espacio digno para el nacimiento”.

Homenaje a Sergio Madrazo

En el marco de la habilitación, se rindió homenaje al médico tocoginecólogo Sergio Madrazo, imponiendo su nombre al nuevo centro obstétrico en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la salud pública.

Madrazo, ya jubilado, fue director provincial de Maternidad y desarrolló su labor en el hospital del Carmen entre 1982 y 2020. También se desempeñó como jefe del Servicio de Tocoginecología, dejando una profunda huella en el equipo de salud y en la comunidad metanense.

El gerente general del hospital, Pedro Samson, expresó que “su legado inspira a trabajar con profesionalismo, humanidad y vocación de servicio, valores que continúan guiando el camino del hospital y fortalecen una atención centrada en el cuidado y el respeto de las personas”.

Del acto participaron además el diputado provincial Rodrigo García; la presidenta del Concejo Deliberante de Metán, María José Bernis; los directores de Zona Sanitaria Sur, Gustavo Gómez y Daniel Coria; la familia del doctor Madrazo y el equipo de salud local.