VIDEO. La salteña Valentina Raposo fue clave en el triunfo de Las Leonas ante Australia

Argentina volvió a hacerse fuerte en la FIH Pro League 2025/26 y logró un valioso triunfo como visitante al imponerse 1 a 0 sobre Australia, en un partido cerrado y de alto nivel. El único gol del encuentro lo marcó Agustina Gorzelany a los 39 minutos, para sellar una victoria clave en territorio australiano.

El tanto llegó tras una jugada preparada que contó con una destacada intervención de la salteña Valentina Raposo, pieza importante en la construcción de la acción que terminó en la definición de Gorzelany. La arrastradora volvió a demostrar su jerarquía y sigue agigantando su historia con la camiseta celeste y blanca: alcanzó los 105 goles en 150 partidos internacionales, una cifra que la consolida como una de las grandes referentes del equipo.

En un duelo intenso y muy disputado, Argentina supo sostener la ventaja ante la presión local y mostró solidez defensiva para mantener el arco en cero. La figura de la cancha fue Agostina Alonso, determinante en el equilibrio del equipo y clave para asegurar un triunfo trabajado que ratifica el gran presente del seleccionado nacional en la competencia.