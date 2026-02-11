PUBLICIDAD

12 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

El gran gesto de Luciano y Kevin Benavides: fueron a visitar a Yacopini, el piloto que estuvo al borde de la muerte

El piloto mendocino iba a correr el Dakar 2026, pero días antes tuvo un grave accidente en el dique El Carrizal. Durante el traslado en el vehículo sanitario, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que agravó aún más su estado.
Miércoles, 11 de febrero de 2026 21:03
La visita de los hermanos Benavides a Juan Cruz Yacopini.
A casi dos meses del grave accidente que sufrió en el dique El Carrizal, el piloto mendocino de rally raid Juan Cruz Yacopini recibió la visita de los salteños Luciano y Kevin Benavides en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires, donde continúa con su recuperación. El encuentro se conoció luego de que el propio deportista compartiera imágenes desde el centro de salud.

Yacopini, de 26 años, protagonizó el accidente el pasado 19 de diciembre en el Camping El Biguá, en Mendoza. Según informaron fuentes policiales, el piloto se encontraba navegando en una lancha junto a otras personas cuando decidió arrojarse al agua para bañarse. Sin advertir que se trataba de una zona de escasa profundidad, impactó de cabeza contra el fondo, lo que le provocó lesiones severas y un cuadro de extrema gravedad.

Tras el hecho, fue trasladado por sus amigos hasta un punto de encuentro con una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) sobre la Ruta 62. Durante el traslado en el vehículo sanitario, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que agravó aún más su estado.

La historia que subió Luciano Benavides.

El apoyo de Luciano y Kevin en Arabia Saudita

La visita de los hermanos Benavides no pasó desapercibida. Ambos pilotos salteños ya habían expresado públicamente su apoyo a Yacopini durante la última competencia internacional: Luciano le dedicó su victoria en la clasificación general de motos y Kevin hizo lo propio tras conseguir tres triunfos de etapa en la categoría challenger, gestos que reflejaron la unión y el compañerismo dentro del rally argentino.

Lo que compartió en su instagram Kevin Benavides.

Mientras continúa su recuperación, el acompañamiento de colegas y referentes del deporte motor se convirtió en un respaldo clave para el mendocino en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

