Deportes

Gimnasia de Jujuy eliminó a Central Córdoba en el Martearena y avanzó a los 16º de final

Fue un partido de ida y vuelta que terminó 2 a 2 y en los penales el lobo fue eficaz. El ferro se vuelve a Santiago del Estero eliminado.
Miércoles, 11 de febrero de 2026 22:16
Gran duelo en Salta entre el lobo y el ferro. Foto: Javier Rueda
Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de Jujuy animaron un entretenido partido por los 32avos de final de la Copa Argentina en el estadio Padre Ernesto Martearena, ante un buen marco de público que acompaña la jornada copera en Salta. El encuentro terminó igualado 2 a 2 en los 90 minutos, pero el lobo se impuso 5 a 4 en los penales.

Gran duelo en Salta entre el lobo y el ferro. Foto: Javier Rueda

El conjunto santiagueño abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo por intermedio de Marco Iacobellis, quien aprovechó una acción ofensiva para poner en ventaja al “Ferroviario” y darle tranquilidad en el arranque.

El ferro santiagueño abrió el marcador con Marco Iacobellis. Foto: Javier Rueda

Sin embargo, el equipo jujeño reaccionó y logró la igualdad a los 34 minutos de la etapa inicial. Maximiliano Casa fue el encargado de marcar el 1 a 1, resultado con el que se fueron al descanso.

El lobo no se achicó y le dio vuelta el partido al ferro. Foto: Javier Rueda

Mauro Cachi dio vuelta el marcador a los 4 minutos del complemento para el conjunto jujeño, pero Matías Vera anotó el 2-2.

Victoria canalla

En la antesala de este encuentro, Rosario Central ya había asegurado su lugar en la siguiente instancia tras superar por 2 a 0 a Sportivo Belgrano en el estadio de Unión de Santa Fe, en otro de los cruces correspondientes a los 32avos de final del certamen federal.

