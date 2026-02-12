Alimentos en alza: verduras y carnes presionan el gasto diario

Los alimentos volvieron a empujar la inflación y el impacto ya se percibe con claridad en las góndolas salteñas. Según el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 4,1% en enero en el noroeste argentino, región que incluye a la provincia de Salta, y volvió a convertirse en uno de los principales motores del aumento del costo de vida, con impacto directo en el consumo cotidiano.

Un relevamiento realizado por El Tribuno en supermercados del macrocentro y de la zona sur de la ciudad muestra aumentos concretos en productos clave del consumo diario, especialmente en carnes, panificados y algunos artículos de almacén, mientras que pocos precios lograron mantenerse estables.

Entre los cortes de carne vacuna, el vacío pasó de $18.990 a fines de diciembre pasado a unos $23.000 por kilo actualmente, mientras que el cuadril se ubicaba en $17.990 y trepó a $20.000. La tapa de asado, que valía $16.990, también alcanzó los $20.000, al igual que la costilla, que pasó de $15.990 a ese mismo valor. El lomo en tira, por su parte, subió de $16.000 a $17.000 por kilo.

El roast beef y el osobuco, considerados alternativas más accesibles, también registraron ajustes: el primero pasó de $11.990 a $13.000 y el segundo de $6.000 a $7.000 por kilo. Mientras tanto, el pollo, que se mantiene alrededor de los $4.000 por kilo, gana protagonismo como opción para sostener el consumo.

El pan francés es otro indicador sensible: el kilo pasó de $3.150 en diciembre a unos $4.000 en la actualidad, reflejando el impacto directo en uno de los productos básicos de la mesa diaria.

En el rubro almacén, algunos productos lograron sostener sus valores, como el arroz Vanguardia, que se mantiene en torno a los $1.000 por kilo, la harina Morixe cerca de los $750 y los fideos Lucchetti spaghetti de 500 gramos alrededor de los $1.500. Sin embargo, otros continuaron en alza. La yerba mate Cachamai de 500 gramos pasó de $2.200 a $2.550, la leche Cosalta en sachet subió de $1.440 a $1.550 y el azúcar Ledesma aumentó de $1.295 hasta los $1.420 por kilo.

El queso cremoso, en tanto, presenta valores que arrancan en los $7.500 y pueden superar los $13.500 según la marca, lo que lo convierte en un producto cada vez más difícil de incluir sin resignar otros alimentos. El aceite de girasol Legítimo de 900 cc pasó de $3.150 a $3.211, mientras que dentro del rubro bebidas e infusiones también se observaron variaciones. El té La Virginia de 50 saquitos subió de $1.750 a $1.997, mientras que el sobre de jugo Tang de 15 gramos mantiene su precio cercano a los $450, convirtiéndose en uno de los pocos productos que no registraron modificaciones recientes.

Otros artículos básicos acompañaron la tendencia alcista. La mermelada Arcor de durazno de 454 gramos pasó de $3.000 a $3.100 y el pack de tres paquetes de galletitas de agua Media Tarde subió de $1.750 a $2.100.

Frutas y verduras

Las frutas y verduras se mantienen como uno de los rubros más sensibles dentro del gasto cotidiano, con valores que cambian semana a semana y obligan a reorganizar las compras.

El kilo de papa se ubica en torno a los $2.000, la cebolla cerca de los $800 y el tomate perita alcanza los $3.500, mientras que el zapallo amarillo ronda los $650 por kilo.

Entre las verduras de hoja, la lechuga repollada se consigue alrededor de los $1.790, la acelga llega a los $4.500 y la espinaca se ubica cerca de los $3.000. El pimiento, por su parte, se vende a unos $4.000 por kilo.

En frutas, el kilo de banana ronda los $3.000, la naranja se consigue cerca de los $1.500 y el limón alcanza los $3.000 por kilo. La manzana aparece entre los productos de mayor valor, con precios cercanos a los $5.000 por kilo.

Este escenario empuja a muchos consumidores a redefinir sus hábitos de compra, priorizando alimentos rendidores y comparando precios con mayor frecuencia. Los productos frescos o de mayor valor agregado comienzan a quedar relegados a compras puntuales, mientras el changuito se arma con lógica defensiva frente a nuevas subas.

Los otros rubros en alza

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice general de inflación fue del 2,9% en enero y acumuló un 32,4% interanual. Detrás del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas en el noroeste argentino se ubicaron: Comunicación, con una suba del 3,3%; restaurantes y hoteles, con un incremento del 3%; y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un aumento del 2,7%.

