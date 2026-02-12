Con nuevos cambios, el Senado aprobó la reforma laboral

Luego de que el Gobierno aceptara introducir "retoques" de último momento, la Cámara de Senadores aprobó anoche en general el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. Tras más de diez horas de debate en el recinto, pasadas la 1.20 de la madrugada de hoy, la votación en general arrojó 42 votos a favor y 30 en contra. A continuación, los senadores avanzaban con la votación en particular.

Tras la media sanción, el presidente Javier Milei reaccionó: "Histórico. VLLC", posteó en sus redes.

Pasada la medianoche y cuando realizaban sus discursos los jefes de bloque, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ingresó en un palco del Senado a la espera de la votación de la reforma laboral. Llegó junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el subsecretario Eduardo "Lule" Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue la encargada de abrir y de cerrar el debate como miembro informante de la iniciativa. "Una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta que dejó un país varado, un país anclado en el pasado, que no puede avanzar, sin poder crecer ni generar el trabajo que nuestra gente necesita", argumentó al defender el extenso proyecto de ley.

"Para crear empleos hay que bajar impuestos, no hay que crear más empleo público. Queremos empleo privado para la libertad de la gente", aseguró Bullrich.

Agregó: "Acá estamos trabajando para generar empleo que le permita tener a ese trabajador esos derechos que le han sido negados. Nosotros no queremos que tomar empleo sea un riesgo".

"Estamos convencidos de que en este momento esta ley va a generar un impulso junto a todas las reformas estructurales que se están haciendo en el país", sostuvo la senadora y pidió "hacer un pacto fiscal".

Dijo que con esta ley los delegados "van a tener 10 horas por mes" para ejercer sus funciones y se va a regular las asambleas para "evitar los paros encubiertos".

Antes del cierre de Bullrich, fue el turno del senador José Mayans, jefe del bloque Justicialista, quien encabezó el rechazo opositor al proyecto de modernización laboral al denunciar que es "inconstitucional" y aseguró que "va a fracasar".

"Este proyecto así como está redactado es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución y también el Pacto de San José de Costa Rica. Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día", resaltó.

Durante su discurso, el legislador formoseño vaticinó el naufragio de la iniciativa y lanzó duras críticas al rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

"Este proyecto va a fracasar", sentenció Mayans, quien vinculó el destino de la ley al plan financiero oficial, al que calificó como un modelo de "alto endeudamiento" y desprotección para la industria nacional.

El senador centró su argumentación en tres pilares: el impacto en el empleo, la constitucionalidad de la norma y el desfinanciamiento federal.

Denunció que se han perdido 561.000 empleos registrados desde el cambio de gestión y comparó las medidas actuales con las políticas aplicadas durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

Últimos cambios

A lo largo de la extensa jornada legislativa, el Gobierno nacional aceptó introducir cambios de último momento en el capítulo laboral de la ley para asegurarse los votos de la media sanción. Así, resolvió mantener los aportes obligatorios a gremios y cámaras empresariales, aunque con límites porcentuales más bajos y sin establecer una fecha de caducidad, como estaba previsto inicialmente.

La definición implicó un nuevo gesto de la Casa Rosada hacia sindicatos y entidades empresarias, en medio de un clima de nerviosismo entre los sectores dialoguistas que reclamaban un trato equilibrado.

En paralelo, La Libertad Avanza confirmó que el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires quedará incorporado como un anexo de la ley, al final del texto.

Por último, el oficialismo aclaró que las billeteras virtuales no podrán, por ahora, intervenir en el pago de salarios. No obstante, el Banco Central evalúa emitir regulaciones futuras para habilitar la participación de plataformas que cumplan con estándares de solvencia y seguridad.