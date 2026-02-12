PUBLICIDAD

12 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Confirman la perpetua a una madre asesina

Se trata de Lidia Cardozo, quien mató a Leonel Francia, de 11 años.
Jueves, 12 de febrero de 2026 02:17
Lidia Cardozo.
La Sala 3 del Tribunal de Impugnación rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Lidia Raquel Cardozo y confirmó la condena a prisión perpetua dictada en septiembre pasado por el delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo de 11 años, el pequeño Leonel Francia.

Durante el juicio, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Santiago López Soto, acreditó que Cardozo fue la autora de la agresión contra el menor con un elemento contundente, provocándole una grave lesión en la cabeza que derivó en su fallecimiento.

La investigación se había iniciado el 31 de agosto de 2023, cuando el niño ingresó sin signos vitales al hospital Papa Francisco .

 

