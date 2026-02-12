Prestadores de diálisis en alerta por las deudas

La situación de los prestadores de diálisis en Salta atraviesa uno de sus momentos más delicados. La falta de pagos de distintas obras sociales, sumada a la incertidumbre por la situación de IOSFA y a problemas estructurales en el interior, genera preocupación en el sector. Así lo expresó el presidente de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (CEPRIDIASA), Mario Espeche, en diálogo con Radio Salta, donde describió un escenario complejo que se sostiene, principalmente, por el compromiso de los equipos médicos.

El referente del sector advirtió que el impacto no solo alcanza a los centros de salud, sino especialmente a los afiliados. "Lo serio y lo triste es lo que están pasando los afiliados de una obra social tan importante. Hace muchos meses que no tienen posibilidades de interconsulta, de consultas médicas, de farmacia; la gente como puede se va arreglando", señaló.

En el caso puntual de la diálisis, explicó que la deuda de IOSFA se mantiene desde mediados de 2025. "La deuda que tienen con la asociación es del complementario de junio de 2025. De agosto en adelante es muchísimo dinero. Le deben a los prestadores de diálisis de todo el país", sostuvo.

Según detalló, en Salta el número de afiliados de esa obra social atendidos en diálisis es reducido en comparación con otras coberturas, lo que explica en parte por qué se sigue garantizando el tratamiento. "Por ahí tienen uno o dos pacientes por centro. Si esto hubiera ocurrido con la obra social provincial, con el Ministerio o con PAMI, obviamente no hubiera llegado a esta circunstancia", explicó.

El problema no se limita a IOSFA. Espeche aseguró que también existen importantes atrasos con otras coberturas estatales. "Actualmente el Ministerio (de Salud) nos debe desde junio de 2025 en adelante. Hubo una reunión con el ministro hace aproximadamente un mes y se comprometió a pagarnos 33% contado, 33% a los 30 días y 33% a los 60", indicó.

En cuanto al monto total adeudado, el titular de CEPRIDIASA lo calificó como "una horrorosidad de dinero". "Con Ministerio e Incluir Salud son aproximadamente 2.000 millones de pesos lo que está vencido actualmente para la asociación de diálisis", detalló.