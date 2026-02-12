Pullaro aumentó los sueldos y la policía levantó su protesta

La Policía de Santa Fe levantó ayer las protestas que durante varios días, pero especialmente desde el último lunes, desataron la tensión en Rosario y la capital al poner en jaque la seguridad en una provincia atravesada el crimen organizado.

El levantamiento de la protesta tuvo lugar después de que el gobernador provincial, Maximiliano Pullaro, oficializara por decreto un aumento salarial.

Pullaro sostuvo ayer que el reclamo policial en esa provincia fue "justo y genuino" que "merecía ser escuchado".

"El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos", aclaró.

El mandatario provincial explicó que "hoy el sueldo va entre 960 mil pesos y 1.002.000 pesos, pero con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de 1.438.835 pesos".

"En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación", subrayó Pullaro. Así lo indicó el mandatario en conferencia de prensa desde la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario.

Más temprano, los efectivos de la Policía de Santa Fe habían agredido y escupido al jefe de la fuerza en Rosario, Luis Maldonado, en medio de los reclamos por aumentos salariales y mejores condiciones laborales que tuvieron lugar los últimos días.

El oficial se había retirado de la Jefatura de la Unidad Regional II, con el objetivo de entablar un diálogo con los agentes.

Sin embargo, el intento no resultó a raíz de que los manifestantes comenzaron a empujarlo y escupirlo, motivo por el que debió regresar a la sede de la Policía.

Más temprano, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, había instado a los uniformados a que cesen con las protestas y se reincorporen al servicio para garantizar "la seguridad de los santafesinos y rosarinos", a la vez que aseguró que saldrían "en lo inmediato de la disponibilidad".

A su vez, el titular de la cartera de Economía, Pablo Olivares, había anticipado el incremento salarial para los agentes al ratificar que "los policías y penitenciarios van a tener un ingreso que no va ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo".